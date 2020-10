Browar Okocim zmniejszył zużycie energii i wody oraz emisję CO2

Browar Okocim w Brzesku (woj. małopolskie), należący do duńskiego Carlsberga w zeszłym roku zmniejszył zużycie energii i wody oraz emisję dwutlenku węgla. Cały koncern dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej we wszystkich swoich browarach do 2030 r.