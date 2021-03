Zablokowanie Kanału Sueskiego nie spowoduje dużego kryzysu na rynku ropy

Europejskie i amerykańskie rafinerie, które sprowadzały ropę szlakiem wiodącym przez Kanał Sueski mogą zostać zmuszone do szukania surowca u innych niż dotychczas dostawców. Może to zwiększyć ceny alternatywnych gatunków ropy.

Informowaliśmy wcześniej w środę, że wielki kontenerowiec zablokował Kanał Sueski. Jego ściągnięcie może potrwać kilka dni. Pojawiły się obawy, czy blokada jednego z najważniejszych szlaków morskich nie spowoduje znaczącego wzrostu ceny ropy. Analitycy wskazują, że wszystko zależy od tego jak długo potrwa blokada Kanału Sueskiego.

- Europejscy importerzy mają mnóstwo alternatywnych możliwości kupna, unikając Kanału Sueskiego – powiedział Ralph Leszczynski, szef działu analiz w brokerze morskim Banchero Costa & Co.

Importerzy ropy z Europy i USA mogą kupować ją od producentów z Zatoki Meksykańskiej, Morza Północnego, Rosji czy Zachodniej Afryki.

Dziennie ok. 600 tys. baryłek ropy z Bliskiego Wschodu było transportowane do odbiorców w Europie i USA przez Kanał Sueski, poinformował Anoop Singh z firmy Braemar ACM Shipbroking Pte.

Ropa Brent drożeje obecnie o 2,1 proc. do 62,07 USD, a cena ropy WTI idzie w górę o 1,9 proc. do 58,88 USD. We wtorek oba gatunki mocno taniały z powodu obaw o popyt po zaostrzeniu restrykcji antykowidowych w Europie. Kursy spadły o ok. 6 proc. i były najniższe od początku lutego.