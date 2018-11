Zachodnie giełdy rosną, UE przyjmuje plan ws. Brexitu, ropa w górę

Zachodnie giełdy zwyżkują w poniedziałek. Wzrostom przewodzą spółki bankowe i paliwowe - podają maklerzy.

Wskaźnik Stoxx Europe 600 zwyżkował po otwarciu handlu o 0,8 proc.



Indeks giełdy w Mediolanie FTSE MIB zyskuje 2,7 proc., a FTSE w Londynie rośnie o 0,9 proc.



Akcje HSBC rosną o 2 proc., a Intesa Sanpaolo zwyżkuje o 4,6 proc. UniCredit na plusie o 4,9 proc., Banco BMP drożeje o 4,7 proc., a UBI zyskuje 4,1 proc.



Walory spółek paliwowych BP, Total i Shell zyskują po wzroście cen ropy naftowej.



Kontrakty na indeksy w USA rosną po 0,7-1,0 proc.



"Polityka dominowała na rynkach w ub. tygodniu i prawdopodobnie będzie też dominować w tym tygodniu" - ocenia David Madden, analityk rynku w CMC Markets UK.



Inwestorzy zwracają uwagę na sytuację W.Brytanii po tym, jak w niedzielę przywódcy państw i rządów 27 krajów UE zatwierdzili na szczycie w Brukseli umowę ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE i deklarację polityczną ws. przyszłych relacji. Dokument rozwodowy musi zostać teraz przegłosowany przez PE i parlament brytyjski.



Brytyjska premier Theresa May przedstawi w poniedziałek w parlamencie oświadczenie w sprawie Brexitu po niedzielnym szczycie w Brukseli.



Pomimo uzyskania porozumienia w Brukseli brytyjską premier czekają trudne tygodnie, aby przekonać brytyjski parlament do poparcia wypracowanej przez nią propozycji.



"Theresa May ma przed sobą trudne zadanie teraz, kiedy musi +sprzedać+ porozumienie o wycofaniu W.Brytanii z UE swojej własnej partii" - wskazuje Madden.



Na rynkach jest więcej optymizmu co do budżetu Włoch.



Anonimowe źródła rządowe podały, że włoski rząd rozważa wprowadzenie zmian w sprawie swojego targetu deficytu na 2019 r.



Premier Włoch Giuseppe Conte, jego zastępcy - Luigi Di Maio i Matteo Salvini oraz minister finansów Giovanni Tria mają rozważać różne cele budżetowe na spotkaniu w poniedziałek w Rzymie o 19.30.



"Powiedziałbym, że ten rodzaj +manewrów+ prawdopodobnie będzie trwał przez jakiś czas" - wskazuje Christian Lenk, strateg DZ Bank.



Na rynku walutowym euro zyskuje 0,3 proc., najmocniej od tygodnia. Brytyjski funt drożeje o 0,2 proc. do 1,2834 USD.



Ropa na NYMEX drożeje o 1,6 proc. do 51,22 USD za baryłkę.



Miedź na Comex tanieje o 0,1 proc. do 2,79 USD za funt.



Złoto drożeje 0,3 proc. do 1.227,22 USD za funt.



O 10.00 zostanie opublikowany wskaźnik Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich. Analitycy szacują, że wyniósł on w XI 102,3 pkt. wobec 102,8 pkt. w X.



W poniedziałek wystąpienie prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego w Parlamencie Europejskim, a na konferencji we Frankfurcie wystąpi główny ekonomista EBC Peter Praet.