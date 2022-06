Zachowanie kontraktów podkreśla niepewność rynku

Na około dwie godziny przed otwarciem handlu na rynku kasowym futures na indeks DJ IA zwyżkowały o 0,27 proc. Na wskaźnik szerokiego rynku S&P500 rosły o 0,46 proc. Tym razem najlepiej prezentowały się kontrakty na Nasdaq 100 drożejące o 0,73 proc.

Wśród handlujących rośnie napięcie związane z rozpoczynającym się dzisiaj dwudniowym posiedzeniem FOMC, po którym oczekuje się kolejnej decyzji o podwyżce stóp procentowych. O ile zacieśnienie polityki pieniężnej jest przesądzone, niepewna jest jego skala. Spekulacje mówią o podwyżce benchmarkowej stawki o 50 punktów bazowych, ale w świetle ostatnich danych o inflacji władze monetarne mogą zaskoczyć bardziej agresywnym ruchem. Rezerwa Federalna „prawdopodobnie” rozważy podwyżkę nawet o 75 punktów bazowych, co byłoby swoistym precedensem.

Jeszcze bardziej istotna może okazać się jutrzejsza konferencja po posiedzeniu, podczas której Jerome Powell, szef Fed może zasygnalizować/zasugerować kolejne kroki i kierunek w jakim podążać będzie Rezerwa Federalna.

Z dzisiejszych danych makro na pierwszy plan wychodzi odczyt o inflacji producenckiej. Prognozy zakładają, że w maju PPI wzrosła w ujęciu miesięcznym o 0,8 proc. (przyspieszając z 0,6 proc. miesiąc wcześniej), zaś licząc rok do roku spowolniła do 10,9 proc. Podobne oczekiwania co do trendu są odnośnie inflacji bazowej.

Pod presją podaży nadal znajduje się rynek kryptowalut, na którym wycena najpopularniejszej waluty cyfrowej, bitcoina zeszła przez moment poniżej 21 tys. USD.

Z kolei na rynku surowcowym lekkim wahaniom poddaje się ropa, która po porannej przecenie odrobiła straty pozostając wyraźnie powyżej psychologicznego poziomu 120 USD za baryłkę.

Lekkie cofnięcie można zaobserwować na rentownościach obligacji. Dochodowość benchmarkowych 10-letnich Treasuries spadła do około 3,32 proc. po tym jak dzień wcześniej wyszła na krótko ponad poziom 3,4 proc.