Zadłużenie Amerykanów na kartach kredytowych ponownie rośnie

Na początku pandemii Amerykanie, głównie za sprawą wypłat bezpośrednich w ramach programów pomocowych, rzadziej korzystali ze swoich kart kredytowych. Jak wynika z danych nowojorskiego oddziału Rezerwy Federalnej, w drugim kwartale roku zadłużenie ponownie zaczęło rosnąć, pisze Reuters.

Wielu Amerykanów na początku pandemii pozostało w domach, w związku z czym ich wydatki były mniejsze niż zwykle. Obywatele otrzymali także kilka wypłat bezpośrednich z programów pomocowych, co pomogło, przynajmniej tymczasowo, odciążyć rachunki z kart kredytowych. W ostatnich kilku miesiącach wydatki ponownie zaczęły rosnąć.

Jak wynika z najnowszych danych Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, rachunki za karty kredytowe w skali kraju zwiększyły się w okresie od kwietnia do czerwca o 17 mld USD do 790 mld USD. Był to pierwszy wzrost po czterech kwartalnych spadkach z rzędu.

Według ankiety przeprowadzonej przez firmę Clever, 18 proc. posiadaczy kart kredytowych z USA ma na nich zadłużenie przekraczające 20 tys. USD. 40 proc. osób nie jest wolna od zobowiązań od 2018 roku, a 15 proc. od więcej niż 15 lat. Jedna trzecia osób zadłużonych uważa, że spłata zajmie im co najmniej kilka lat, a 20 proc. twierdzi, że trzy lata lub dłużej.