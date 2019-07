Żagle Warmii i Mazur – wiatr sprzyja najlepszym!

Konkurs Żagle Warmii i Mazur wyłania topowe firmy z regionu i promuje je na rynkach lokalnych oraz zagranicznych. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tradycja regionu inspiracją

Nagrodę można otrzymać w jednej z trzech kategorii: Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości oraz Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS. – Nazwa konkursu „Żagle Warmii i Mazur” nie jest dziełem przypadku – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Nawiązuje ona do tradycji naszego regionu. Przecież to Kraina Tysiąca Jezior, a „żagle” to smukłość, sprawność, moc, a także prestiż. Tak natrafiliśmy na inspirację do nazwy – kontynuuje.

Rozwój, jakość, wzór

– Laureatami poszczególnych kategorii zostają firmy, które są po prostu wzorem do naśladowania dla innych – stwierdza marszałek. – Zmniejszające się bezrobocie i wzrost środków na kolejne inwestycje to zasługa firm działających w regionie. Szanujemy ich sprawność biznesową i zachęcamy do działania, tak aby region dalej się rozwijał, a mieszkańcy mogli spokojnie spoglądać w przyszłość – dodaje. Nagroda jest też drogowskazem dla konsumentów, których świadomość w ostatnich latach stale wzrasta. Przykładają oni wagę do surowców, z jakich powstają produkty; do metod wytwarzania; do warunków, w jakich żyją zwierzęta. – Jakość gwarantuje konkurencyjność – podkreśla marszałek. – Sama jakość to jednak nie wszystko, trzeba wyjść do klienta, zachęcić go do zakupu. Na takie działania potrzebne są środki, a z nimi bywa różnie, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach. Żagle Warmii i Mazur mają być naszą wizytówką i promować nagrodzone produkty i usługi na rynku lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym – dodaje.

Biznes odpowiedzialny społecznie

Każda inicjatywa, która docenia przedsiębiorców wdrażających działania propracownicze, przejmujących się środowiskiem, otoczeniem i społecznością lokalną jest warta uwagi i szacunku. Takie postawy promuje kategoria Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS. – Jestem zdania, że rozwój gospodarczy i strategia przedsiębiorstw nie powinny istnieć bez społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi marszałek. – To właśnie z tego powodu zależy nam na wyróżnieniu tych firm, które myślą o swoich pracownikach, ich bezpieczeństwie, finansach i zadowoleniu. Tych, które stosują coraz nowocześniejsze technologie produkcji dbające o środowisko. Przecież wszyscy wiemy, że Warmia i Mazury to zdrowe życie i czysty zysk! – podkreśla marszałek.

Nagrody i wyróżnienia tegorocznego konkursu Żagle Warmii i Mazur zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 11.10.2019 r. w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

