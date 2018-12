Zagraniczny inwestor wybuduje w Jarocinie fabrykę z branży farmaceutycznej

Międzynarodowa grupa kapitałowa White Cloud z Anglii wybuduje w 2019 roku w wielkopolskim Jarocinie zakład produkcyjny z branży farmaceutycznej – poinformował na swojej stronie społecznościowej burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

Przedstawiciel grupy White Cloud oraz prezes kanadyjskiej firmy Andion podpisali z burmistrzem Jarocina list intencyjny, który rozpoczyna procedurę sprzedaży nieruchomości pod inwestycję.



„Inwestor wyraził chęć nabycia gruntów o pow. ok. 3,7 ha między ul. Zaciszną a ul. Przemysłową w Jarocinie, na których chciałby zrealizować zadanie warte około 10 mln euro. Prace i budowa miałyby się rozpocząć w 2019 roku, jak tylko zostanie sprzedany grunt” – poinformował burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.



Zaznaczył, że treść rozmów oraz ustalenia zawarte w liście intencyjnym objęte zostały klauzulą poufności i mogą być ujawniane do wiadomości publicznej tylko na podstawie uzgodnień z inwestorem.



Wiadomo, że nowa fabryka będzie produkowała komponenty dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego.



Inwestorzy – jak poinformował burmistrz Jarocina - zapewniają, że w fabryce będzie stosowana najnowocześniejsza i jedyna technologia w Europie.



„Dotychczas podobne technologie można spotkać w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Obu stronom zależy na czasie, żeby jak najszybciej rozpocząć budowę fabryki. Gminie zależy na nowych miejscach pracy, inwestorom, by zaistnieli z nowoczesną produkcją w Europie, jako pierwsi, co jest bonusem procentującym w biznesie” – podkreślił Pawlicki.



Jak okazało się, grupa White Cloud poszukiwała miejsca pod budowę zakładu nie tylko w Polsce.



„Doszliśmy do wniosku, że lokalizacja między Berlinem a Warszawą jest dla nas bardzo atrakcyjna” – poinformował podczas podpisania umowy intencyjnej współzałożyciel i partner White Cloud Capital Jonas Martin-Löf.



Jego zdaniem, żeby wybudować zakład potrzebne są wszystkie media, „a w wielu miejscach, które odwiedziliśmy, nie były one dostępne. W Jarocinie jakość tej infrastruktury jest wysoka. Atutem jest także to, że na tych terenach już funkcjonują inne firmy” – podkreślił.



Adam Pawlicki dodał, że zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji teren będzie mógł podlegać pod Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest-Park”.