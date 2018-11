Zakład Alstom w Chorzowie wyprodukuje pociągi dla kolei holenderskich

W zakładzie firmy Alstom w Chorzowie uruchomiono w czwartek nową linię montażową pociągów Coradia Stream, zamówionych przez holenderską spółkę Nederlandse Spoorwegen (NS) - głównego kolejowego przewoźnika pasażerskiego w Holandii.

Zgodnie z zwartym w lipcu 2016 roku kontraktem, chorzowski zakład wyprodukuje dla holenderskiego przewoźnika 79 pociągów. Dostawy rozpoczną się w styczniu 2020 r. Wartość całego kontraktu przekracza 800 mln euro.



Uruchomiona w czwartek nowa linia montażowa służy do produkcji pociągów Intercity Next Generation (ICNG). W hali montażowej o powierzchni 6,5 tys. m kw. zastosowano najnowocześniejsze technologie i procesy, mające poprawić wydajność oraz ograniczyć czas produkcji. Następuje tu m.in. montowanie okablowania oraz wyposażenia wewnętrznego. Spawanie i montowanie karoserii, lakierowanie oraz kontrola końcowa odbywają się w oddzielnych halach.



W różnych europejskich oddziałach Alstomu w projekt budowy pociągów ICNG zaangażowanych jest obecnie ponad 500 pracowników, z czego 110 pracuje na nowej linii montażowej w Chorzowie. Zaprojektowano ją tak, by każdego dnia mogła produkować jeden wagon.



Produkowane w Chorzowie pociągi Coradia Stream są projektowane i opracowywane we francuskim Saint-Ouen oraz w niemieckim Salzgitter. Maksymalna prędkość zamówionych przez holenderskiego przewoźnika składów wynosi 200 km na godzinę; łącznie pociągi mogą zabrać na pokład 25 tys. pasażerów. Pełny skład pociągu oparty jest na trzech typach wagonów: lokomotywie, wagonach środkowych oraz końcowych.



"Ten elastyczny projekt umożliwia dostosowanie długości pociągu, który może się składać z trzech do dziesięciu wagonów. Alstom dostarczy NS pociągi składające się z ośmiu i pięciu wagonów" - podał w czwartek producent.



Pierwsze pociągi zostaną dostarczone odbiorcy w styczniu 2020 r. W 2021 r. będą już kursować w ramach holenderskiej sieci krajowej na linii dużych prędkości na odcinku Amsterdam-Rotterdam-Breda, a w 2022 r. w korytarzu Haga-Eindhoven. Łączna wartość kontraktu wynosi ponad 800 mln euro, a umowa zakłada możliwość zwiększenia produkcji.



W nowych pociągach znajdują się m.in. obszary do czytania, odpoczynku, z miejscami na wózki inwalidzkie i rowery. Przewidziano również toalety dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Pociągi wyposażone są w sieć WiFi, gniazdka elektryczne oraz oświetlenie LED. Zastosowano rozwiązania ułatwiające przepływ pasażerów oraz dynamiczny system informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym. We wszystkich wagonach są kamery.



W zatrudniającym ponad 2 tys. pracowników zakładzie produkcyjnym Alstomu w Chorzowie, którego łączna powierzchnia sięga 250 tys. m kw., produkowane są składy metra oraz pociągi regionalne. Jest on również tzw. światowym centrum kompetencyjnym dla pociągów metra oraz częścią sieci Global Engineering Network Alstomu. Zakład realizuje obecnie 19 projektów dla 10 krajów w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Australii. Alstom współpracuje z ponad 468 polskimi dostawcami, dostarczającymi komponenty na potrzeby projektów w 27 zakładach koncernu na świecie.



Grupa Alstom od wielu lat jest zaangażowana we wspieranie holenderskiego rynku poprzez dostarczanie tramwajów i pociągów metra dla Hagi, Amsterdamu i Rotterdamu. Alstom jest również odpowiedzialny za instalację i utrzymanie europejskiego systemu sygnalizacji ERTMS na trasie Betuwe oraz na linii Hanza.



W projekcie dla Nederlandse Spoorwegen biorą również udział inne zakłady koncernu Alstom w Europie: Charleroi (Belgia) zajmuje się sygnalizacją pokładową, Ridderkerk (Holandia) przekazaniem do eksploatacji, gwarancją, wsparciem, szkoleniami i usługami, z kolei zakład Valenciennes we Francji - wyposażeniem wnętrza, Ornans silnikami, Tarbes projektowaniem falowników trakcyjnych i produkcją modułów zasilających, a Villeurbanne elektroniką, internetem i informacją pasażerską.



Koncern Alstom ma siedzibę główną we Francji i zatrudnia ok. 30 tys. pracowników w ponad 60 krajach. Produkuje m.in. tabor szynowy: tramwaje, wagony metra oraz pociągi. W ub. roku zakład w Chorzowie opuścił pierwszy z 69 pociągów metra wytwarzanych dla Rijadu - stolicy Arabii Saudyjskiej. Produkcja dla tego miasta to część zamówienia udzielonego w 2013 r. konsorcjum FAST przez Urząd Rozwoju Miasta Ar-Rijad. Cały saudyjski kontrakt, którego częścią jest dostawa pociągów, wart jest 5,8 mld euro.