Zakładanie firmy: o czym warto pamiętać

Formalności przy rejestrowaniu jednoosobowej działalności w zasadzie można załatwić jednym kliknięciem. Jednak zanim wciśniesz enter, zastanów się np., czy wolisz płacić pełny PIT czy tylko ryczałt.

Chcę być sobie szefem, działać na swój rachunek, po prostu pozostać niezależnym. Tak często w różnych badaniach jest tłumaczona motywacja założenia biznesu. Występująca ostatnio sytuacja na rynku pracy związana z pandemią i spowolnieniem gospodarczym u wielu osób przyspieszyła decyzję o pójściu na swoje. Część osób, które na skutek obecnego kryzysu straciły pracę, jest wręcz zmuszona do takiej decyzji. Zarazem wiele z nich zadaje sobie pytanie, czy temu podoła. Same formalności do załatwienia wydają się najmniejszym hamulcem do startu biznesu.