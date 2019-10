Zakończono budowę 5 i 6 bloku elektrowni Opole za ponad 11 mld zł

W czwartek uroczyście zakończono budowę 5 i 6 bloku elektrowni w Opolu o łącznej mocy 1800 MW, których budowa kosztowała ponad 11 mld zł. - Dzisiaj Opole staje się centrum energetycznym Polski - powiedział podczas uroczystości minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Prace przy budowie piątego i szóstego bloku w należącej do PGE elektrowni w Opolu rozpoczęto pod na początku 2014 roku. W dwóch nowoczesnych jednostkach o łącznej mocy 1800 MW wytwarzana jest energia mogąca zaspokoić potrzeby czterech milionów gospodarstw domowych. Dzięki inwestycji o wartości przekraczającej 11 mld złotych, elektrownia Opole stała się trzecią co do wielkości - po Bełchatowie i Kozienicach - elektrownią w kraju, dostarczającą osiem proc. krajowego zapotrzebowania.

Jak powiedział obecny na uroczystości minister energii Krzysztof Tchórzewski, dzięki powstaniu nowych bloków w Opolu, Polska będzie mogła w większym stopniu zaangażować się w energetykę odnawialną.

"Dzisiaj na skutek tej dużej inwestycji Opole staje się centrum energetycznym Polski. (...) Są to bloki w technologii węglowej, ale najnowocześniejsze z węglowych w Europie, co oznacza podniesienie efektywności o 12-13 proc., dzięki czemu uzyskuje się więcej energii przy mniejszej emisji. (...) To, że wynegocjowaliśmy z Komisją Europejską na to, żeby mogły być ukończone, mogły funkcjonować na rynku mocy, to powoduje, że stać nas na duży zryw inwestycyjny w innych dziedzinach. (...) Tak, otwieramy się teraz na energetykę odnawialną. Rynek mocy jest potrzebny, że teraz inwestować w nowe technologie, czyli energetykę odnawialną" - powiedział minister.

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa nawiązując do sloganu określającego Opole jako stolicę piosenki przeprowadzenie inwestycji określił jako "koncertową".

"To miara naszych ambicji i powód do satysfakcji oraz dowód na połączenie wiedzy i najnowocześniejszych technologii. (...) Ta inwestycja jest dumą całego kraju, ale w sposób szczególny podkreśla strategię zrównoważonego rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego. Duże inwestycje i ważne inwestycje, ważne instytucje mogą być także w takich regionach, jak województwo opolskie, w takich miastach jak Opole. Tak by nie tylko Warszawa i duże miasta mogły przyczyniać się do rozwoju gospodarczego naszego kraju" - powiedział Ociepa.

Prezes PGE Henryk Baranowski przypomniał, że zakończona w Opolu budowa jest największą inwestycją infrastrukturalną zrealizowaną w Polsce po 1989 roku. Jak zapewnił, wykorzystywane w opolskiej elektrowni technologie sprawiły, że nowe bloki są o jedną trzecią wydajniejsze od starszej generacji i pozwolą na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 2,5 mln ton rocznie przez grupę PGE w skali kraju.

Wykonawcami nowych bloków było konsorcjum składające się z Mostostalu Warszawy, Polimexu-Mostostalu, Rafako i GE Power - który był generalnym projektantem i dostawcą nowoczesnych technologii wykorzystanych przy budowie nowych jednostek.