Zakończono sprzedaż Budynku Warsztatowego przy Diasferze Łódzkiej

Mieszkańcy łódzkiego śródmieścia mieli okazję usłyszeć o firmie Duda Development m.in. przy okazji odsłonięcia nowego muralu pomiędzy ulicami Targową a Kilińskiego, naprzeciwko inwestycji Diasfera Łódzka, które odbyło się w ubiegłym roku. Teraz deweloper podał informację o zakończeniu sprzedaży mieszkań w należącym do Diasfery Budynku Warsztatowym.

Budynek Warsztatowy

Położony przy tylnej granicy działki zajmowanej przez Diasferę – bliżej al. Piłsudskiego – Budynek Warsztatowy może poszczycić się sąsiedztwem uwielbianego przez łodzian parku Źródliska, najstarszego parku w mieście, oraz oddaleniem od ul. Piotrkowskiej o zaledwie 800 m. Wyróżnia go jednak nie tylko doskonała lokalizacja: inwestycja ma również ciekawą przeszłość. Niegdyś wykorzystywany jako obiekt łączący funkcje warsztatu i biura, po przebudowaniu przez dewelopera zamienił się w kompleks 24 jednopokojowych mieszkań zaprojektowanych z szacunkiem dla dziejów miejsca.

Historia widoczna na pierwszy rzut oka

Pierwszym, co zwraca uwagę, jest wysoki ceglany komin zdobiący jeden z boków budynku. Jest to autentyczny komin, który zachowany został przez dewelopera w charakterze zarazem nietypowej ozdoby i pamiątki po przemysłowej przeszłości Budynku Warsztatowego. Reszta obiektu poddana została gruntownej przebudowie.

Okna na parterze i drugiej kondygnacji są obwiedzione parapetem i łukowym ceglanym nadprożem, co dodaje fasadzie charakterystycznego uroku retro. Budynek wieńczy mansardowy dach, w który wpisane zostały lukarny. Co istotne, zachowana została większa od standardowej nawet o kilkadziesiąt centymetrów wysokość pomieszczeń na dwóch pierwszych kondygnacjach. Przestrzenie wspólne wykończone zostały w stylu nawiązującym do estetyki art déco.

Wszystko zgodnie z planem

Zakończone na początku 2022 roku – zgodnie z przyjętym przez dewelopera harmonogramem prac, mimo pandemicznych przeszkód –wznoszenie Budynku Warsztatowego zaledwie o kilka miesięcy wyprzedziło finalizację sprzedaży mieszkań. Obecnie w łódzkim portfolio Duda Development pozostaje II etap Diasfery Łódzkiej, w którym na sprzedaż jest jeszcze ok. 25 proc. mieszkań.

Na niejedno spośród nich Duda Development oferuje w tej chwili rabat lub korzystny harmonogram płatności 20/80.