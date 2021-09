Zakończyła się kolejna runda negocjacji w sprawie Turowa

W Pradze zakończyła się w piątek kolejna runda negocjacji polsko-czeskich w sprawie kopalni Turów i zawarcia umowy międzyrządowej, która ma regulować sprawy związane z wydobyciem tam węgla brunatnego. Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński poinformował PAP, że w sprawach technicznych i prawnych, które były przedmiotem dyskusji, osiągnięto pewne postępy.

„Pozostało jeszcze trochę tych kwestii do uzgodnienia i daliśmy ekspertom cały przyszły tydzień na wypracowanie nowych rozwiązań w kilku tematach technicznych” – powiedział Guibourgé-Czetwertyński, który wraz z wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim reprezentował polską stronę podczas piątkowych rozmów.

Za dwa tygodnie ma dojść do kolejnych negocjacji na poziomie wiceministrów.

fot. Grazyna Myslinska / Gość Niedzielny / Forum

Wiceminister klimatu podkreślił, że widzi postęp w rozmowach, ale nie chce przesądzać o terminie zakończenia rozmów. Odniósł się w ten sposób do wygłoszonej niedawno w Polsce wypowiedzi przewodniczącego Senatu Czech Milosza Vystrczila, który stwierdził, że delegacje nie osiągną porozumienia przed zaplanowanymi na początek października br. wyborami parlamentarnymi w Czechach.

„Ja teraz nie będę teoretyzować na tematy politycznych motywacji wyborczych. Wiadomo, że rytm i kampanie wyborcze rządzą się swoimi prawami. Nie mnie to tutaj oceniać” – oświadczył Guibourgé-Czetwertyński. Wyraził przekonanie, że strony są w stanie znaleźć rozwiązania, które je zadowolą.

W lutym czeskie władze skierowały do Trybunału Sprawiedliwości skargę związaną z kopalnią węgla brunatnego Turów. Ich zdaniem rozbudowa polskiej kopalni zagraża m.in. dostępowi do wody w regionie Liberca. W maju unijny sąd w ramach środka zapobiegawczego nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu wydania wyroku.

Decyzję TSUE premier Mateusz Morawiecki określił jako bezprecedensową i sprzeczną z podstawowymi zasadami funkcjonowania UE. Polski rząd jednocześnie rozpoczął negocjacje ze stroną czeską w celu zawarcia umowy międzyrządowej, która miałaby doprowadzić do wycofania czeskiej skargi przeciwko Polsce.