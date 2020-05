Sasin: Nikt nie może oczekiwać, że Poczta Polska w ciągu jednego dnia przygotuje się do wyborów

Nikt o zdrowych zmysłach nie może oczekiwać, że Poczta Polska będzie w stanie w ciągu jednego dnia przygotować się do wyborów; odpowiedzialność rządu i instytucji państwa polega na tym, by dzisiaj się do tych wyborów przygotowywać - powiedział w niedzielę wicepremier Jacek Sasin.