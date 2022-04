Zakręcenie kurka nie takie straszne

Dotychczas ponad połowa rocznego zapotrzebowania była zaspokajana rurociągiem jamalskim, ale udział ten systematycznie spadał w ostatnich latach. Coraz większe znaczenie odgrywa gazoport w Świnoujściu, a w drugiej części roku planowane jest uruchomienie gazociągu Baltic Pipe, który będzie dostarczał gaz bezpośrednio z Norwegii. Wysoki stan zapasów (ok. 75 proc.) oraz końcówka sezonu grzewczego sugerują, że zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa nie odczują zakręcenia kurka przez Gazprom.

Nie oznacza to jednak, że ostatnia decyzja nie wywołała zamieszania na rynkach kapitałowych. Ceny gazu na europejskich giełdach wzrosły o kilkanaście procent, a złoty przecenił się o ponad 1 proc. do euro. Negatywne zachowanie obligacji skarbowych pod koniec wtorkowej sesji można wytłumaczyć oczekiwaniem wyższej inflacji (słabszy złoty plus wyższe ceny gazu) oraz wzrostem ryzyka geopolitycznego.

Rada Polityki Pieniężnej, która zbierze się na posiedzeniu w przyszłym tygodniu, na pewno weźmie pod uwagę ostatnie wydarzenia. Z jednej strony możemy mieć jeszcze wyższą inflację (choć nie jest pewne, czy URE zgodzi się na nowe taryfy gazowe), a z drugiejszok podażowy, który może wpłynąć negatywnie na wzrost gospodarczy. Obserwując ostatnią determinację RPP do zatrzymania wzrostu cen, oczekujemy kolejnej podwyżki stóp procentowych - tym razem o 50 pkt baz. - ale ryzyko jest po stronie większego zacieśnienia.