Zakręcić rosyjski kurek będzie trudno i drogo, ale to realne

„PB”: Czy możemy zakręcić rosyjski kurek z paliwami?

Dr Joanna Maćkowiak-Pandera: Nie mamy wyboru. Według Reutersa tylko w ubiegłym roku Rosja zarobiła na sprzedaży paliw kopalnych 500 mld zł. To jest budżet, który służy finansowaniu m.in. temu, co teraz dzieje się na Ukrainie. Trzeba pozbawić Rosję tego dochodu, robiąc sobie jak najmniej krzywdy. Musi przyspieszyć transformacja energetyczna, co jest kosztowne i trudne, ale realne.

Z których surowców Polska może najłatwiej zrezygnować?

W porównaniu z innymi krajami unijnymi mamy dość dobrą sytuację. Dosyć łatwo jest nam zrezygnować z importu węgla, bo 80 proc. wytwarzamy w kraju. Zasoby są jednak bardzo ograniczone — znajdują się ponad kilometr pod ziemią, a węgiel brunatny ma swoje ograniczenia: od środowiskowych po przestrzenne. Co do gazu, to Polska w ostatnich kilkunastu latach prowadziła intensywną politykę dywersyfikacji i uniezależnienia się od Rosji. Z końcem roku mieliśmy zrezygnować z długoterminowego kontraktu jamalskiego. W przypadku ropy nie ma problemu, że jej w krótkim czasie zabraknie, jak to zdarzyło się w latach 70. Podaż i popyt będzie jednak kształtowała cena. Będzie drogo, co zmieni priorytet inwestycyjny różnych technologii, np. fotowoltaiki, magazynów energii czy aut elektrycznych. Może się okazać, że nie będziemy musieli dopłacać do tych technologii, bo będą tańsze od tradycyjnych.

Nie będziemy chcieli rosyjskich surowców czy nie będziemy mieli do nich dostępu?

W przypadku ropy obserwujemy samosankcjonowanie się rynku. Bez twardych regulacji będzie ono pewnie tymczasowe. Jak tylko opadną emocje, nastąpi relatywizowanie. Europa popadła w uzależnienie od Rosji również za zgodą społeczną. Technologie odnawialne czy magazynowanie energii były przecież dostępne, ale droższe, więc wybieraliśmy tańszą energię z Rosji. Zachód wierzył też w koncepcję, która po niemiecku nazywa się Wandel durch Handel: wiążąc się ekonomicznie z Rosją zapobiegamy agresji. Jak widać, koncepcja się nie sprawdziła.

Jak może teraz wyglądać scenariusz uniezależnienia się od rosyjskiej ropy?

W maju Rada Europejska ponownie zajmie się odejściem od surowców energetycznych. Potrzebujemy efektywności energetycznej, a nawet redukcji popytu. Możemy to zrobić w krótkim czasie i to będzie najmniej kosztowne. Brakuje tego w działaniach Brukseli, która zajmuje się krótkoterminowymi możliwościami zastąpienia rosyjskiego gazu gazem LNG z innych krajów. To droga do uzależnienia się od innego dostawcy. Odchodząc od rosyjskiej ropy zaczniemy współpracować ściślej z Iranem. Nie wiem, czy to jest układ, który chcielibyśmy kontynuować. W Polsce pojawili się entuzjaści, którzy sądzą, że wracamy do węgla. Nie mamy węgla, byłby bardzo drogi, a infrastruktura się rozsypie. Poza tym Zachód nie odejdzie od dekarbonizacji ze względu na klimat. Liczę, że przyspieszy transformacja energetyczna. Bardzo istotne jest odblokowanie reguły 10H, czyli energetyki wiatrowej na lądzie. To obecnie najtańsze źródło energii. Liczę, że rząd odblokuje rozwój źródeł odnawialnych, przyspieszy procedury administracyjne związane z budową wiatraków, fotowoltaiki i biogazu. To źródła lokalne, tanie, które buduje się szybko.

Dlaczego Niemcy, chyba najbardziej zielony kraj w UE, tak mocno są przywiązane do rosyjskich surowców?

Niemcy nie są wcale najbardziej zielonym krajem. Bardzo dużo mówią, ale nadal spalają bardzo dużo rosyjskiego węgla i gazu, od którego są uzależnieni w większym stopniu niż Polska. Przyczyniły się do tego niemieckie elity polityczne, np. Gerhard Schröder, który uwiarygadniał interesy z Rosją. Sytuacja się zmieniła, jest inny rząd, weszli do niego Zieloni, jest zupełnie nowe rozdanie w polityce energetycznej. Zieloni od wielu lat krytykowali rząd CDU za Nord Stream 2. Do wojny w Ukrainie doszło, bo Putin zobaczył, że traci wpływy. Polska rezygnuje z kontraktów długoterminowych, niemiecki rząd jest mniej entuzjastycznie nastawiony do współpracy, we Francji prawicowe ugrupowanie Marine Le Pen raczej nie ma szans na dojście do władzy, na Węgrzech przyszłość sprzyjającego mu rządu też stoi pod znakiem zapytania. Jest starszym człowiekiem i uznał, że jego plan budowy wielkiej Rosji może zostać zrealizowany teraz albo nigdy.