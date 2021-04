Założyciel firmy inwestycyjnej z Teksasu doniósł na siebie do prokuratury

Christopher Bentley, założyciel Bellatorum Resources, przyznał się do roztrwonienia pieniędzy inwestorow i oddał się w ręce prokuratora, informuje Reuters.

Bentley pozyskał ok. 31 mln USD od ok. 150 bogatych inwestorów. Miał powiększyć ich kapitał inwestując od 2016 roku w prawa do złóż łupkowych w Teksasie. Koniunktura jednak nie sprzyjała. Na początku kwietnia wstrzymał działalność firmy i zgłosił się do prokuratury. Przyznał się tam do roztrwonienia pieniędzy inwestorów przez dokonywanie złych transakcji i wydawanie zbyt dużych pieniądze na wynagrodzenia oraz inne koszty działalności firmy.