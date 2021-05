Zambijski bank centralny jest bliski porozumienia z MFW

Zambia jest bliska osiągnięcia porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Ma ono być kluczowe dla przywrócenia stabilności makroekonomicznej kraju.

Zambia to pierwszy afrykański kraj, który z powodu pandemii popadł w zadłużenie. Aby wyjść z tej sytuacji rządzący starają się osiągnąć porozumienie z waszyngtońskim pożyczkodawcą w sprawie programu gospodarczego, który jest kluczowy dla planów restrukturyzacji długu zagranicznego, który wynosi obecnie 12,7 mld USD.

Zambijska waluta - kwacha jest jedną z najgorzej radzących sobie w Afryce w ostatnich 12 miesiącach. Dodatkowo deprecjacja przyczyniła się do skoku inflacji, która wyniesie średnio 21,9 proc. w 2021 r. i 16,7 proc. w przyszłym roku.

– Bank centralny spodziewał się, że wzrost cen będzie łagodniejszy niż oczekiwano, a jest on daleko poza naszym docelowym zakresem i jest to poważny powód do niepokoju. Na szczęście jesteśmy blisko porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym - powiedział dyrektor generalny Banku Zambii, Mvunga.