Zamów z dostawą do domu! 5 zalet zakupów online

Zakupy spożywcze dokonywane przez internet w ostatnim czasie stały się jeszcze bardziej popularne. Jednak ten rodzaj usług jest dostępny na rynku od dawna i zyskał już sporą grupę zwolenników. Większość dużych supermarketów oferuje dostawę zakupów do domu. Część społeczeństwa zrezygnowała już ze stacjonarnych zakupów na rzecz tych zamawianych przez internet, ale niektórzy nadal podchodzą z rezerwą do oferowanych przez sklepy dostaw. Przedstawiamy wam 5 powodów, które rozwieją wasze wątpliwości i udowodnią, że warto robić zakupy online!

Oszczędność czasu

Wyjście na zakupy nie wydaje się być czynnością, na którą potrzebujemy dużo czasu. Jednak większość z nas udaje się do sklepu spożywczego nawet kilka razy w tygodniu. Chcąc zsumować czas, jaki spędzamy w supermarketach czy też osiedlowych sklepikach okazałoby się, że na zakupy poświęcamy nierzadko nawet kilka godzin w tygodniu! Zakupy online to zdecydowana oszczędność czasu. Wystarczy usiąść przed komputerem i wrzucić do wirtualnego koszyka wybrane produkty, a następnie cierpliwie czekać na dostawę, poświęcając zaoszczędzony czas rodzinie, bądź swoim ulubionym zajęciom i pasjom.

Oszczędność energii

Zakupy spożywcze robione przez internet to również ogromna oszczędność sił i energii. Udając się do sklepu spożywczego, musimy liczyć się z długim oczekiwaniem w kolejce do kasy, a także z dźwiganiem ciężkich siatek z zakupami. Najboleśniej przekonują się o tym zwłaszcza osoby, mieszkające w blokach bez windy lub te, które na zakupy spożywcze udają się komunikacją miejską. Jest to kwestia, dzięki której zakupy internetowe mają zdecydowaną przewagę nad stacjonarnymi. Nasze zamówienie zostaje dostarczone pod same drzwi, a jedyna czynność, jaką musimy wykonać to otworzenie drzwi dostawcy!

Oszczędność pieniędzy

Argument ten jest dość dyskusyjny, ale wiele ludzi ma mylne przekonanie co do cen zakupów internetowych. Utarło się przekonanie, że tego typu zakupy są droższe niż te dokonane w sklepie stacjonarnym. Nic bardziej mylnego! Obecnie większość sklepów na rynku oferujących realizację zakupów internetowych zapewnia darmową dostawę po przekroczeniu danej kwoty. Waha się ona między 50 a 250 zł, ale większość z nas udając się na zakupy, zostawia w sklepie przynajmniej minimalną z tych kwot, dlatego teoria mówiąca o tym, że zakupy internetowe są droższe, nie ma pokrycia w rzeczywistości. Ponadto należy pamiętać, że wybierając się samochodem na zakupy, musimy dodać do wydatków jeszcze koszty na pokrycie benzyny, a czasem również parkingu.

Racjonalne zakupy

Oprócz oszczędności czasu i energii zakupy online pozwalają również ograniczyć wydatki dokonywane pod wpływem impulsu. Kto z nas nigdy nie zrobił sobie krótkiej listy potrzebnych produktów, a z zakupów wrócił z kilkoma dodatkowymi siatkami? Wystarczy pójść na zakupy odczuwając lekki głód, by skusić się na produkty, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Zakupy spożywcze zamawiane przez internet pozwalają uniknąć takich sytuacji i dokonać racjonalnego wyboru towaru, a tym samym oszczędzić pieniądze i zminimalizować ryzyko kupna zbyt dużej ilości jedzenia, które miałoby się zmarnować.

Lepsza jakość produktów

Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że towar przeznaczony do realizacji zakupów internetowych znajduje się w specjalnie dedykowanych do tego strefach. Produkty te przechowywane są w magazynach, do których klienci sklepu stacjonarnego nie mają dostępu. Dlatego też jakość produktów zamawianych przez internet, zwłaszcza takich jak warzywa, owoce, wędliny i pieczywo, jest zdecydowanie lepsza niż produktów, które znajdują się w głównej hali sklepowej. Te drugie często są już przebrane lub mają skazy i nie prezentują się tak smakowicie, jak te przeznaczone do kompletowania zakupów online. Dodatkowo, produkty znajdujące się w sklepie stacjonarnym są narażone na kontakt fizyczny z klientami, którzy chcąc wybrać najlepszy towar, często go dotykają.