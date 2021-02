Zamówienia na dobra trwałe w USA wzrosły najmocniej od sześciu miesięcy

Styczniowy odczyt dotyczący zamówień na dobra trwałego użytku w Stanach Zjednoczonych zaskoczyły skalą wzrostu. Dynamika zwyżki była największa od sześciu miesięcy.

Według danych zaprezentowanych przez Departament Handlu, zamówienia na dobra o co najmniej 3-letnim terminie trwałości zwiększyły się w styczniu 2021 r. o 3,4 proc. w ujęciu miesięcznym. To najwyższa dynamika od lipca zeszłego roku. Dane za listopada zostały skorygowane w górę z 0,5 do 1,2 proc. Odczyt okazał się dużo lepszy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała wzrost o 1,1 proc.

Z kolei wskaźnik zamówień bez uwzględniania środków transportu wzrósł w styczniu o 1,4 proc. i również przebiły prognozę na poziomie 0,7 proc. choć dynamika była nieci niższa niż w listopadzie którą skorygowano w górę z 1,1 do 1,7 proc.

Eksperci podkreślają, że tak silny wzrost zamówień ogółem odzwierciedla ogromny wzrost liczby zamówionych samolotów i sprzętu obronnego. Wyłączając obronę, zamówienia wzrosły w styczniu o 2,3 proc.