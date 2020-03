Zamówienie na budowę bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra

General Electric ogłosiło zamówienie na budowę dwóch niskoemisyjnych bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra (Zachodniopomorskie), poinformowały w poniedziałek służby prasowe PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

General Electric, czyli lider konsorcjum wykonawczego budowy nowych bloków energetycznych zasilanych gazem w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, wyposaży elektrownię w dwie niskoemisyjne, wysokosprawne i elastyczne jednostki wytwórcze oraz dwie turbiny parowe – wynika z informacji PGE GiEK.



Inwestycję w Dolnej Odrze realizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną.



General Electric ogłosiło zamówienie na dwie turbiny gazowe oraz dwie turbiny parowe o mocy do 1,4 GW. Wyprodukowana w nich energia elektryczna zaspokoi potrzeby energetyczne ok. 1 miliona gospodarstw domowych – wynika z informacji PGE GiEK. Wartość kontraktu razem z umową serwisową to ok. 4,7 mld zł netto. Wyposażenie technologiczne dla tego projektu wyprodukowane zostanie w polskich fabrykach GE w Elblągu i Wrocławiu.



"Inwestycja PGE w Elektrowni Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe to nasz wkład w przygotowanie polskiego systemu energetycznego do dalszego rozwoju energetyki odnawialnej, a w szczególności wiatrowej" – powiedział cytowany w informacji prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.



Inwestycja PGE w nowoczesne bloki gazowe ma zapewnić długoterminową eksploatację elektrowni i obniżyć jej emisyjność, dostosowując zakład do unijnych standardów środowiskowych. Uruchomienie nowych bloków ma pozwolić na ograniczenie emisji o ok. 2-3 mln ton dwutlenku węgla rocznie.



Elektrownia Dolna Odra odgrywa ważną rolę w Krajowym Systemie Energetycznym jako jedyny producent systemowy dla północno-zachodniego regionu Polski – podkreśla PGE.



Aktualnie w Elektrowni Dolna Odra pracuje sześć bloków energetycznych zasilanych węglem kamiennym, które oprócz energii elektrycznej produkują także ciepło dla odbiorców indywidualnych, przemysłowych i komunalnych w Gryfinie. Jak podkreśla PGE GiEK, wszystkie pracujące w elektrowni jednostki wytwórcze są wyposażone w instalacje ograniczające emisje tlenków azotu, siarki i pyłów, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii spełniają aktualne normy emisyjne.



W przyszłości w ramach uruchomionego w kwietniu 2019 r. Programu PV Grupy PGE, na terenach PGE Elektrowni Dolna Odra ma powstać farma fotowoltaiczna o mocy ok. 100 MW.