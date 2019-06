Zanim się zwiążesz, sprawdź partnera

Poradnia genetyczna diagnozuje online

W dobie szybkiego rozwoju technologii Kowalski może korzystać z ułatwień i narzędzi, o których jeszcze kilka lat temu nawet by nie pomyślał. Dotyczy to również medycyny, w tym również genetyki. Dobrym przykładem jest firma Tomasza Karmowskiego. W 2015 r. postanowił on założyć ZdroweGeny.pl, poradnię genetyczną online. Aby skorzystać z usług, wystarczy zamówić wybrane badanie przez stronę internetową, następnie drogą kurierską dostarczany jest specjalny zestaw do przygotowania próbek. Krew pobierana jest samodzielnie przez pacjenta z opuszki palca. Wyniki badania, przeprowadzanego w profesjonalnym laboratorium, można sprawdzić już po dwóch dniach online — są one udostępniane wyłącznie osobie badanej. Stawiają na profilaktykę Poradnia ma szeroki zakres usług. W skład kompleksowej oferty wchodzą badania na podatność nowotworową, choroby wieńcowe, zakrzepicę czy nadciśnienie. Oferuje również możliwość przeprowadzania nieinwazyjnych testów prenatalnych,pomocnych w zidentyfikowaniu nie tylko płci dziecka, ale także ryzyka wystąpienia zespołu Downa już w początkowym okresie ciąży. Oprócz profilaktyki nowotworowej i...