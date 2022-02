Zapasy gazu w Europie spadły mniej niż się obawiano

Cieplejsza pogoda i bezprecedensowo duże dostawy LNG spowodowały, że zapasy gazu ziemnego w Europie spadły mniej niż obawiano się na początku zimy, informuje Reuters.

Agencja przypomina, że Europa weszła w sezon zimowy, trwający od października do marca, z najniższymi zapasami gazu od co najmniej 10 lat. Obawy o podaż „błękitnego paliwa”, wobec niechęci Rosji do zwiększania eksportu, spowodowały wzrost cen do rekordowego poziomu. To jednak przyciągnęło dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG). Dane Rystad Energy pokazują, że zapasy gazu zmagazynowanego w północno zachodniej Europie są tylko ok. 10 proc. niższe niż w tym samym okresie w 2010 roku. Dane Gas Infrastructure Europe wskazują, że magazyny w Europie zapełnione są w 32,6 proc., czyli najmniej od pięciu lat.