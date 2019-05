Zapewnienie jakości to nieprzerwany proces

Jakość obsługi to jeden z priorytetów na liście Getin Noble Banku. Niezależnie czy klient wybiera placówkę, aplikację mobilną, czy bankowość internetową – w każdym przypadku jakość jest tak samo wysoka. Potwierdzają to kolejne niezależne nagrody i wyróżnienia przyznawane przez klientów i ekspertów branży. Żeby ten poziom utrzymać, bank systematycznie udoskonala narzędzia wspierające obsługę, które łączą w sobie najlepsze praktyki z rynku, opinie klientów oraz praktyczne spojrzenie doradców.

Getin Noble Bank definiuje jakość obsługi jako ciągły proces, który wymaga pracy i konsekwencji. Priorytet? Jak najwięcej zadowolonych klientów, bo to oni są ambasadorami marki i budują̨ jej opinię. Dlatego bank cały czas monitoruje i prowadzi badania dotyczące jakości obsługi, a ta jest systematycznie doceniana nie tylko przez klientów, ale też ekspertów branży. Getin Noble Bank zajął niedawno trzecie miejsce w prestiżowym rankingu „Złoty Bankier” w głównej kategorii „Złoty Bank 2019 – Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi” oraz otrzymał wyróżnienie w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki”. Natomiast w drugiej połowie zeszłego roku znalazł się m.in. na podium rankingu „Przyjazny Bank” Newsweeka oraz po raz kolejny został wyróżniony tytułem „Bank doceniony przez Klientów". To najlepsza dawka motywacji do wdrażania kolejnych usprawnień i udoskonalania usług, które finalnie mają wpłynąć na jakość obsługi i zadowolenie klientów. Na najbliższe miesiące bank planuje wprowadzenie m.in. nowych rozwiązań do bankowości mobilnej, które ułatwią codzienne bankowanie.

Jakość wielokanałowa

Wielokanałowość obsługi jest dziś niezwykle ważna, a nowe technologie i szybkość dostępu to niezaprzeczalnie przyszłość bankowości. Przykładowo klienci nie tylko coraz chętniej korzystają z aplikacji mobilnej, ale wręcz staje się ona ich ulubionym sposobem kontaktu z bankiem. Ponadto kanał mobilny coraz chętniej wykorzystywany jest do zakupu nawet tych bardziej skomplikowanych produktów, np. kredyty gotówkowe. Aplikacja Getin Mobile z założenia ma być funkcjonalna i intuicyjna. Posiada wiele funkcji przydatnych w codziennym bankowaniu jak np. Getin Phone i Sejf. Dodatkowo, operacje wykonywane w bankowości internetowej, klienci mogą łatwo zatwierdzać mobilną autoryzacją w aplikacji, bez konieczności przepisywania kodów SMS. Chodzi o to, żeby z poziomu aplikacji zapewnić dostęp do tego, czego klient potrzebuje do codziennego bankowania. Jest to również możliwość dokonywania płatności telefonem poprzez np. Google Pay lub zegarkiem przez Garmin Pay.

O bankowości mobilnej można oczywiście mówić wiele, jednak bank nie zapomina o znacznym odsetku klientów, którzy nadal korzystają z tradycyjnych form bankowości. Getin Noble Bank posiada obecnie ponad blisko 200 oddziałów własnych, z czego 13 zlokalizowanych jest w centrach handlowych. Wszystkie placówki oferują dostęp do pełnej oferty oraz wsparcie i doradztwo wykwalifikowanego zespołu doradców. To ważny element wielokanałowego modelu obsługi i budowania relacji z klientem. Dlatego bank przywiązuje dużą wagę do standardów swoich placówek, podnosząc nie tylko kompetencje pracowników, ale też unowocześniając wygląd oddziałów. Bank rozwija też sieć franczyzową, która liczy obecnie ponad 200 placówek. Wszystkie punkty franczyzowe objęte są szerokim wsparciem banku, co jest doceniane przez partnerów prowadzących działalność pod marką Getin Bank.

Proste Zasady

Warto przypomnieć, że blisko dwa lata temu Getin Noble Bank na nowo zdefiniował swoją wizję bankowości i oparł ją na prostych zasadach. To właśnie w myśl tej koncepcji bank dąży do tego, żeby wszystko, co oferuje było maksymalnie proste, klarowne i transparentne. Takie są już produkty, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Konto „Proste Zasady” wybrało już prawie 250 tys. klientów, a rachunki oszczędnościowe „Bonus za aktywność” i „Na nowe środki” systematycznie plasują się w czołówkach rankingów, będąc jednymi z najlepiej oprocentowanych rachunków na rynku. Finalnie klient otrzymuje najwyższy komfort bankowania i jak najwyższą jakość obsługi.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗