Zara Rutherford najmłodszą kobietą, która samotnie okrążyła kulę ziemską samolotem

– Kobiety stanowią tylko 5 proc. pilotów zawodowych i 15 proc. informatyków. W obu obszarach – lotnictwie i naukach ścisłych – różnice między płciami są ogromne. Ale podczas mojej podróży spotkałem wiele niesamowitych, utalentowanych kobiet. Wierzę, że razem możemy dokonać prawdziwej zmiany. Możemy zachęcać inne kobiety, aby były odważne, ambitne i realizowały swoje marzenia – mówi Zara Rutherford.

18 sierpnia 2021 r. wyruszyła z Kortrijk w Belgii, kierując się na zachód przez Atlantyk. Zatrzymała się na Islandii i Grenlandii, przemierzyła Kanadę, USA i Karaiby do Kolumbii. Następnie kontynuowała podróż na północny zachód, przekroczyła Cieśninę Beringa z Alaski do Rosji oraz dalej do Korei Południowej, Indonezji, Indii, na Bliski Wschód i z powrotem do Kortrijk.

Jej podróż trwała dwa razy dłużej, niż planowano. Na Alasce i w Rosji czekała kilka tygodni na dobre warunki pogodowe. Musiała ominąć północnokoreańską przestrzeń powietrzną. Na Filipinach uciekała przed supertajfunem Rai, w Indiach zmieniła trasę, unikając gęstego smogu, który znacznie ograniczał widoczność. W Kalifornii widzialność ograniczały pożary, a w Dubaju silne wiatry utrudniały lądowanie. Wszędzie jednak spotykała niezwykle przyjaznych ludzi chętnych do pomocy, którzy zachęcali ją do kontynuowania inspirującej misji.

Najmłodszy mężczyzna, który samotnie obleciał świat dookoła, Travis Ludlow, miał 18 lat. Najmłodsza kobieta, Shaesta Waiz, w czasie swojego lotu miała 30 lat. Swoim lotem Zara zmniejszyła różnicę między płciami o ponad dekadę.

Leciała ultralekkim samolotem Shark specjalnie przygotowanym do tak długiej podróży.