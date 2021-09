Zarabiaj nawet 10% rocznie czyli jak skutecznie bronić się przed inflacją?

Oficjalne dane GUS mówią o inflacji sięgającej już ponad 5%. Metodologia liczenia inflacji nie jest do końca transparentna i rzeczywisty wzrost cen może być nawet wyższy. Niższe wskaźniki inflacji są bowiem korzystne dla rządu oraz budżetu państwa, gdyż spora część wydatków (m.in. wynagrodzenia sektora budżetowego, emerytury, itp.) są indeksowane wskaźnikiem inflacji. A co gorsze, wiele wskazuje na to, że inflacja będzie w najbliższym czasie rosnąć.

Jak skutecznie chronić się przed inflacją?

Ochrony nie dają lokaty bankowe, dziś oprocentowane blisko 0%. Niewykluczone jest nawet ujemne oprocentowanie lokat. Oszczędności na lokatach systematycznie tracą na wartości. Inwestowanie w waluty obce nie tylko wiąże się z ryzykiem kursowym, ale też nie uchroni nas przed skutkami inflacji, która dotyka nie tylko Polskę, ale również kraje Eurolandu oraz USA (ostatnio ok 5,4%). Oprocentowanie 6-12 letnich obligacji skarbu państwa wynosi 0,5 do 1% powyżej wskaźnika inflacji GUS; oprocentowanie tych emitowanych na krótsze okresy wynosi od 0,5 do 1% w skali roku, a więc znacząco poniżej wskaźnika inflacji. Złoto ostatnio zaliczyło spektakularne spadki wartości. Indeksy giełdowe raz rosną, raz osiągają rekordowe spadki. Ryzyko inwestycyjne powoduje, że trudno jest jednoznacznie ocenić na ile posiadanie akcji konkretnych spółek giełdowych chroni przed inflacją.

Jest jeszcze inna opcja - kupowanie ziemi rolnej, które zostało mocno ograniczone restrykcyjnymi przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR), blokującym obrót ziemią.

Mieszkania na wynajem to nadal pewna lokata kapitału. Nie tylko ich wartość rośnie – wg GUS, wzrost cen mieszkań w Q1 2021 wyniósł 7,2% w skali roku (6,5% na rynku pierwotnym; 7,8% na rynku wtórnym) - ale, co ważniejsze, dają stały dochód z najmu. Dochód z najmu zależy od miasta, od wielkości mieszkania, od sprawności

w zarządzaniu najmem (pustostany, ściągalność czynszu, itp.). Mieszkania obecnie dają zwroty z najmu – bez wliczania potencjalnego wzrostu wartości rynkowej danej nieruchomości - w wysokości od 2% (duże, drogie, luksusowe apartamenty w centrum Warszawy lub luksusowe domy w dzielnicach willowych) do 4-5% (małe kawalerki

w mniejszych miastach lub mieszkania wynajmowane na pokoje w miastach akademickich), do 6-8% przy zakupie całej kamienicy.

Zakup mieszkań na wynajem to dobre zabezpieczenie przed inflacją (zapewnia zwrot z najmu oraz utrzymanie lub wzrost aktywa inwestycyjnego), ale wymaga niestety sporego wysiłku, wiedzy i czasu. Poszukiwanie, ocena atrakcyjności, zakup, nadzór nad remontem i doposażaniem mieszkania następnie poszukiwania najemców, ogłaszanie mieszkania na portalach, odbieranie telefonów, prezentacje mieszkania, finansowa weryfikacja najemcy, negocjacje umowy najmu, sporządzanie szczegółowej inwentaryzacji, pilnowanie terminowości wpłat czynszów najmu i reagowanie na opóźnienia, rozliczanie mediów i opłat administracyjnych, reagowanie na zgłaszane usterki i awarie, organizowanie napraw, likwidowanie szkód u ubezpieczyciela, itd. To wszystko zajmuje mnóstwo czasu. A im większy portfel, tym będzie wymagał większego zaangażowania czasu i energii.

Bazując na swoich ponad 23-letnich doświadczeniach w inwestowaniu w najem mieszkań, Mzuri postanowiło zaoferować produkt inwestycyjny łączący bezpieczeństwo inwestowania w mieszkania na wynajem z bardzo wysokimi zwrotami zabezpieczającymi przed inflacją. Zapewniając kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego oraz zarządzania najmem (Mzuri ma największe w Polsce doświadczenie w zarządzaniu najmem – opiekując się ponad 7000 mieszkań

w kilkudziesięciu miastach całej Polski), można śmiało stwierdzić, że jest to inwestycja tak mało absorbująca czasowo jak założenie lokaty bankowej.

Mowa o Mzuri CFI Tarcza Antyinflacyjna.

Mzuri CFI to platforma do grupowego inwestowania w nieruchomości na wynajem

w formule crowd fund investing. Jak dotąd powstało kilkanaście celowych spółek inwestycyjnych (sp. z o. o.), które zgromadziły łącznie około 80 milionów złotych

i zrealizowały projekty, które przyniosły zwroty nawet 20% (w formule flippingu kamienic – kupno i remont kamienicy i następnie sprzedaż mieszkań z zyskiem) lub

6-7% rocznie (w formule czerpania stałych przychodów z bezpiecznego najmu długoterminowego). Zwroty te liczone są po wszystkich kosztach oraz po opłaceniu podatku CIT.

Formuła Mzuri CFI Tarcza Antyinflacyjna tym się różni od innych spółek rentierskich, że spółka zamiast co roku wypłacać całość zysków z najmu mieszkań w formie dywidendy, będzie – przez pierwsze 5 lat działania – całość zysków zatrzymywać

i re-inwestować w zakup kolejnych mieszkań na wynajem. W ten sposób wzrośnie liczba posiadanych przez spółkę mieszkań. Dzięki temu oraz dzięki podniesieniu zyskowności zakupionych kamienic (5 lat to zwykle wystarczająco długi okres na przeprowadzenie remontu, ewentualne dobudowanie piętra, wyprowadzkę niepłacących najemców, podniesienie czynszów do poziomów rynkowych, itp.) spółka będzie mogła wypłacać dywidendę w wysokości 10% rocznie.

Minimalny kapitał to 50 udziałów po 1000 złotych. Udziały są dziedziczne. Jest to rozwiązanie nie tylko zabezpieczające przed inflacją, ale idealne również dla rodziców chcących stworzyć stypendium dla swoich dzieci. Inwestycja rzędu PLN 500 tyś,

po 5 latach przynosić będzie Twoim dzieciom około 4 tyś miesięcznie. Co miesiąc,

w nieskończoność, chyba że udziałowiec zdecyduje się sprzedać swoje udziały. Oczywiście inwestycja rzędu miliona złotych przynosić będzie dwukrotność tej kwoty.

