Zarząd JSW przeanalizuje możliwości wypłaty pracownikom nagrody za 2018 r.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przeanalizuje możliwości wypłaty blisko 22-tysięcznej załodze firmy nagrody za 2018 rok, o co wnioskują działające w JSW związki zawodowe. Nagroda mogłaby być wypłacona, jeżeli pozwolą na to wyniki pierwszego półrocza 2019.

W środę związkowcy zwrócili się do zarządu JSW o pilne spotkanie, by ustalić wysokość i termin wypłaty nagrody za miniony rok. Swój postulat strona społeczna argumentowała "przekroczeniem wyników ekonomiczno-finansowych ujętych w planie techniczno-ekonomicznym JSW za 2018 rok". Pod wnioskiem podpisali się przedstawiciele reprezentatywnych związków JSW: Solidarności, Kadry oraz Federacji Związku Zawodowego Górników JSW.



"Do spółki wpłynęło pismo od reprezentatywnych związków zawodowych w sprawie wypłaty jednorazowej nagrody (...). Zarząd nie podjął na razie żadnej decyzji w tej sprawie, ale przeanalizuje możliwości" - skomentowała w czwartek rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer. Wypłata nagrody ma być analizowana, jeśli pozwolą na to wyniki spółki osiągnięte w pierwszym półroczu br.



W tym roku związki nie wnioskowały jak dotąd o podwyżkę wynagrodzeń w JSW. W czerwcu ub. roku zarząd JSW zawarł ze związkowcami porozumienie płacowe, które zakończyło wszczęty w połowie kwietnia 2018 r. spór zbiorowy w firmie. Związki domagały się 15-proc. podwyżki wynagrodzeń oraz nadpłaty świadczeń utraconych na mocy porozumienia z września 2015 r. Ostatecznie ustalono, że od czerwca 2018 r. JSW zwiększy fundusz wynagrodzeń o 7 proc., co oznaczało przeznaczenie w ub. roku na płace dodatkowych ok. 187 mln zł. Ponadto, spółka zobowiązała się do wypłacenia pracownikom ok. 370 mln zł, które utracili z powodu oszczędności w 2016 r. Chodziło o nadpłatę nagrody rocznej - tzw. 14. pensji oraz deputatu węglowego.



W grudniu 2017 r. JSW podpisała już ze związkami porozumienie, na mocy którego spółka wypłaca pracownikom w latach 2018 i 2019 świadczenia zawieszone w roku 2015. Jak wówczas podano, wartość tych świadczeń w 2018 r. to ok. 350 mln zł, a w 2019 r. ok. 200 mln zł.



W porozumieniu zawartym w JSW we wrześniu 2015 r. na trzy lata (2016-2018) zawieszono tzw. czternastki i deputaty węglowe, a pracownicy administracji stracili prawo do nagród barbórkowych. We wrześniu 2017 r. załoga JSW otrzymała 4,3 tys. zł jednorazowej nagrody, co w części zrekompensowało zawieszone świadczenia. Natomiast zgodnie z porozumieniem z czerwca ub. roku, w lipcu załoga otrzymała zaległą 14. pensję, a jesienią zaległy deputat węglowy za 2016 r. Tym samym zrekompensowano pracownikom ostatni utracony element, wynikający z porozumienia oszczędnościowego z 2015 r.