Zarząd KGHM chce do końca roku określić kierunki rozwoju grupy

Zarząd KGHM chce dokonać przeglądu projektów i inicjatyw strategicznych grupy i do końca roku określić, które z nich będą kontynuowane - poinformował prezes spółki Marcin Chludziński.

Zobacz więcej Marcin Chludziński fot. Marek Wiśniewski

Chludziński jest prezesem KGHM od dwóch miesięcy. W skład zarządu weszli też wtedy Katarzyna Kreczmańska-Gigol i Radosław Stach. W piątek odbędzie się posiedzenie rady nadzorczej spółki w sprawie wyboru dwóch kolejnych członków zarządu, ds. rozwoju i ds. aktywów zagranicznych.



"Chcemy określić, dokąd zmierzamy w trzyletniej perspektywie tego zarządu. Będziemy na pewno w stanie do końca roku odnieść się do tego, co było wytyczoną strategią KGHM w zakresie polskich i zagranicznych aktywów i powiedzieć, co kontynuujemy, a czego nie" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Chludziński.



"Może położymy nacisk na inne tematy, inaczej rozłożymy akcenty" - dodał.



Zdaniem prezesa KGHM powinien w przyszłości mocniej skupić się na przetwórstwie.



"Powinniśmy pomyśleć, jak mocniej przetwarzać to, co produkujemy" - powiedział prezes.



Z jego słów wynika, że zarząd KGHM przyjrzy się też obszarowi energetyki, w tym projektom, które mogą zapewnić poprawę efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwo dostaw.



"Energia jest istotną częścią kosztów KGHM, chociaż nie najistotniejszą. Za wcześnie mówić o szczegółach, ale zarząd będzie chciał przemyśleć i odnieść się do kwestii energii, naszej efektywności energetycznej, ale i ciągłości działania, myślenia o zapotrzebowaniu" - powiedział.



W ramach przeglądu strategicznego zarząd KGHM przyjrzy się też m.in. aktywom non-core.



"Mamy wiele działalności towarzyszących, chcemy, by przynosiły dla firmy wartość dodaną, by dawały dywidendę" - powiedział Chludziński.



Pytany o perspektywy dla cen miedzi w średnim terminie, prezes odpowiedział: "Zakładamy, że jeśli sytuacja geopolityczna się ustabilizuje, to przy ograniczonych zasobach podażowych cena miedzi powinna wracać do tego, co się działo np. w pierwszym półroczu 2018 roku. Rzeczywistość jest jednak dynamiczna, dostosowujemy się do niej, korzystamy z polityki hedgingowej, polityki dynamicznego poruszania się po rynkach zbytu".