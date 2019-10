Zarządzanie działem call center

Najpierw kilka słów o codzienności telemarketerów, które pomogą zrozumieć ich perspektywę.

Mówi się wśród sprzedawców, że call center to kurs sprzedaży, przyspieszony dziesięciokrotnie w stosunku do każdego innego stanowiska sprzedażowego. Call center wymaga niezwykłej odporności na negatywne emocje klienta, związane z niechęcią do telemarketerów. Nawet pracownicy działów obsługi klienta, którzy są w trochę lepszej sytuacji niż sprzedawcy telefoniczni, potwierdzają kompletny brak szacunku, ze strony klientów. Już jedna sytuacja w której nasze poczucie własnej wartości jest podważane przez inną osobę, wywołuje u człowieka nie posiadającego jakiś wybitnych umiejętności ślad w psychice. Dla telemarketerów i pracowników call center to codzienność z którą muszą nauczyć się sobie radzić. Do tego dochodzi bardzo niska skuteczność sprzedaży telefonicznej. Aktywny dział sprzedaży telefonicznej, osiąga skuteczność na poziomie 2-5%. Co oznacza że trzeba oswoić się z nawet 20-50 odmowami na jedną zamkniętą rozmowę sprzedażową. Do tego praca jest obwarowana wieloma procedurami oraz koniecznością prowadzenia rozmowy zgodnie ze skryptem sprzedażowym, co dla doświadczonych handlowców, jeszcze bardziej utrudnia pracę i zmniejsza jej atrakcyjność.