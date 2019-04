Zarzuty tzw. zbrodni vatowskiej dla dwojga podejrzanych

Zarzuty tzw. zbrodni vatowskiej usłyszało dwoje z pięciu zatrzymanych w toczącym się w Częstochowie śledztwie dotyczącym wystawiania i używania fikcyjnych faktur. Podejrzani wystawiali dokumenty dotyczące rzekomego pisania scenariuszy do imprez artystycznych.

Jak podała w poniedziałek Prokuratura Krajowa, w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Częstochowie w ubiegłym tygodniu częstochowscy policjanci zatrzymali pięć osób.



"Podejrzanym przedstawiono zarzuty wystawiania i używania poświadczających nieprawdę faktur VAT, prania brudnych pieniędzy oraz zarzuty popełnienia przestępstw karnych skarbowych. W stosunku do dwóch osób przyjęto, że z wystawiania fikcyjnych faktur VAT uczynili sobie stałe źródło dochodu i zarzucono im popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej" - podała Prokuratura Krajowa.



Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości od 20 tys. do 120 tys. zł, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju.



Według ustaleń śledztwa, od maja 2017 r. do czerwca 2018 r. Monika R. i jej partner wystawili dla firmy z Gliwic szereg faktur. Dokumenty te dotyczyły usług rzekomego pisania scenariuszy do imprez artystycznych i opiewały łącznie na kwotę około 1,1 mln zł.



"Fikcyjne faktury VAT zostały użyte przez właścicielkę firmy z Gliwic Małgorzatę Sz. oraz jej męża Michała Sz., który kierował firmą. Dokumenty posłużyły podejrzanym do obniżenia należnych Skarbowi Państwa podatków" - podała PK.



Podejrzanym, którym zarzucono popełnienie zbrodni vatowskiej, grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.



Jak przypomniał w rozmowie z PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek, przepisy zaostrzające odpowiedzialność karną za wystawianie i posługiwanie się poświadczającymi nieprawdę fakturami obowiązują od 1 marca 2017. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.



Jeżeli jednak wartość faktur przekracza 5 mln zł lub sprawca uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, zagrożenie karą to od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.



W przypadku, gdy wartość faktur jest większa niż 10 mln zł, zagrożenie karą wynosi od 5 do 15 lat albo nawet karą 25 lat więzienia. Za przestępstwa związane z obrotem fikcyjnymi fakturami grozi też grzywna do 6 mln zł.