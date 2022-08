Zaskakująca poprawa nastrojów konsumentów z eurolandu

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wskaźnik nastrojów konsumentów ze strefy euro niespodziewanie wzrósł w sierpniu. Wciąż jest jednak niższy niż podczas pandemii, informuje Bloomberg.

Publikowany co miesiąc przez Komisję Europejską wskaźnik wzrósł w sierpniu do minus 24,9 z minus 27 w lipcu. Ekonomiści prognozowali dalszy spadek wskaźnika do minus 28. Jednoznaczne przyczyny poprawy nastrojów nie zostały wskazane. Kryzys energetyczny w Europie oznacza znaczący wzrost kosztów życia, a także problemy gospodarki. Rośnie ryzyko recesji w strefie euro.