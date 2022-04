Zaskakujący wzrost aktywności gospodarki eurolandu

W kwietniu, wbrew oczekiwaniom, aktywność gospodarki strefy euro była najwyższa od 7 miesięcy, informuje Bloomberg.

Złożony wskaźnik aktywności gospodarki strefy euro wzrósł w kwietniu do 55,8 z 54,9 w marcu, podał S&P Global. Oczekiwano spadku PMI do 53,9. Wskaźnik aktywności przemysłu spadł z 56,5 do 55,3 wobec oczekiwanych 54,7. Wskaźnik sektora usług wzrósł z 55,6 do 57,7 wobec prognozowanych 55.