Zatrudnieni przez Voicebota - automatyzacja masowej rekrutacji w nowych realiach

Pandemia koronawirusa stała się poważnym wyzwaniem dla całej branży HR. W czasie, gdy niektóre firmy zostały zmuszone do zwolnienia swoich pracowników w celu złagodzenia finansowych skutków kryzysu, inne, wręcz przeciwnie, zaczęły masowo zatrudniać nowe osoby do pracy.

Tak też, w szczytowym okresie pandemii, spożywcze sieci handlowe aktywnie zatrudniały pracowników magazynu, a firmy logistyczne - kurierów. Od połowy marca do połowy kwietnia, gigant sektora e-commerce, Amazon, zatrudnił 100 000 specjalistów w swoich centrach dystrybucyjnych. Sieć fast foodów McDonald’s w maju ogłosiła natomiast, że zatrudnia aż 260 000 nowych pracowników.

Dla działu HR masowe zatrudnianie związane jest ze stresem i testem na wytrzymałość. Przejrzeć tysiące aplikacji od kandydatów, wybrać tych najlepszych, przygotować wszystkie dokumenty, zakwalifikować pracowników - i to wszystko w bardzo krótkim czasie. Nic dziwnego, że podczas masowych kampanii rekrutacyjnych firmy coraz częściej myślą o automatyzacji procesu rekrutacji.

Współczesne technologie HR pozwalają zautomatyzować ponad połowę rutynowych zadań rekrutera. Do automatyzacji najlepiej nadają się pierwsze etapy rekrutacji: poszukiwanie kandydatów, analiza ich CV, wstępna rozmowa przez telefon i zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Z badań przeprowadzonych przez Hire by Google Service wynika, że zadania te zajmują do 60% czasu poświęcanego na znalezienie pracownika. Automatyzacja tych zadań oznacza zwolnienie ponad połowy czasu niemalże każdego menedżera HR.

Sieć drogerii kosmetycznych Hebe, posiadająca łącznie ponad 250 placówek, dobrze wie, czym jest masowe zatrudnianie. Hebe regularnie otwiera nowe punkty sprzedaży, co powoduje ciągłą potrzebę zatrudniania nowych pracowników. Aby zatrudnić ich tak szybko, jak to tylko możliwe, firma ta stosuje technologie automatyzacji procesu rekrutacji.

Wśród nowoczesnych rozwiązań, których Hebe używa do przyspieszenia wstępnego wyboru kandydatów jest HR Voicebot firmy Apifonica. HR Voicebot to automat, który samodzielnie dzwoni do kandydatów, opowiada o stanowisku i prowadzi krótkie rozmowy kwalifikacyjne. W czasie takiej rozmowy HR Voicebot zadaje pytania, analizuje odpowiedzi i wysyła do menedżera HR listę kandydatów, którzy najlepiej spełniają kluczowe wymagania. Hebe korzysta z rozwiązania firmy Apifonica, wyłącznie w celu przyspieszenia preselekcji kandydatów natomiast usługa może być rozszerzona także o zautomatyzowane umawianie spotkań kwalifikacyjnych.

Wstępny proces rekrutacji w Hebe jest zorganizowany w następujący sposób: HR Voicebot kontaktuje się z każdym kandydatem telefonicznie do 15 minut od złożenia CV przez zainteresowanego, zadaje pytania, analizuje odpowiedzi i wybiera tych kandydatów, którzy spełniają kluczowe kryteria. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ten etap rekrutacji, są zapraszani na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną z rekruterem.

HR Voicebot może wykonywać do 10 000 połączeń telefonicznych na minutę. Wszystkie wstępne rozmowy kwalifikacyjne odbywają się jednocześnie, dzięki czemu Hebe otrzymuje listę odpowiednich kandydatów w ciągu zaledwie kilku minut! Dla porównania, aby zadzwonić do 700 kandydatów, zakładając, że każda rozmowa trwa 5 minut, rekruter potrzebowałby aż 3500 minut - to 58 godzin, czyli 7 pełnych dni roboczych. A jeśli wziąć pod uwagę, że rekruter nie jest w stanie wykonać więcej niż 30-40 rozmów dziennie, a przeprowadzanie rozmów nie jest jedynym zadaniem tej osoby, to czas ten wydłuża się do 20 dni roboczych. Innymi słowy, HR Voicebot jest w stanie wykonać miesięczny nakład pracy specjalisty ds. HR w mniej niż godzinę.

Czy automatyzacja zapewnia jednak taką samą jakość wyboru kandydatów jak ma to miejsce w przypadku człowieka? I czy komunikacja ze sztuczną inteligencją nie peszy potencjalnych pracowników? Statystyki z firmy Hebe pokazują, że zainteresowani pracą chętnie wchodzą w interakcję z HR Voicebotem. Średnio 90% aplikujących odbiera połączenie od Voicebota, 80% zgadza się na rozmowę, a 80% z osób, które się zgodziły, uczestniczy w rozmowie do końca. Wśród tych ostatnich, aż 60-65% osób otrzymuje zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Liczby te mówią same za siebie. Większość ludzi nie ma problemu nawiązać kontaktu z robotem rekrutacyjnym, natomiast zasięg tej technologii zapewnia dotarcie do najlepszych kandydatów dużo szybciej.

Doświadczenie firmy Hebe pokazuje, że automatyzacja procesu rekrutacji przyspiesza proces zatrudniania pracowników, jednocześnie nie tracąc ani na jakości samego procesu, ani na kompetencjach kandydatów.

Pierwsze dni z VoiceBotem były dość trudne, natomiast teraz idzie to już bardzo płynnie i znacznie ułatwiło nam to proces rekrutacji – zdecydowanie mniej czasu spędzamy nad opisywaniem naszej oferty kandydatom. - Pani Anna z Hebe.

Dla firm o dużych zapotrzebowaniach rekrutacyjnych, automatyzacja może stać się niezbędnym pomocnikiem, uwalniającym rekruterów od zadań manualnych i pozwalającym im skupić się na najważniejszych dla nich kwestiach - strategii, podejmowaniu decyzji i rozwoju całego personelu.

Autor: Bartek Malinowski, Business Development Manager, APIFONICA

