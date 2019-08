Bezrobocie w Niemczech i trudniejsze warunki wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców będą miały duże znacznie dla polskich spółek.

W drugim kwartale tego roku firmy innowacyjne przyjęły do pracy o 5,43 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2018 r. Oznacza to również spadek dynamiki zatrudnienia o 0,34 proc. w porównaniu do ubiegłego kwartału — czytamy w najnowszym raporcie „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2019”, opracowanym przez ADP Polska.