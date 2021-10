Kanadyjska gospodarka odnotowała we wrześniu mocny wzrost zatrudnienia, znacznie przekraczający oczekiwania ekonomistów. Powróciło ono do poziomów sprzed pandemii, a stopa bezrobocia spadła do 18-to miesięcznego minimum, informuje Reuters.

fot. Bayne Stanley / Zuma Press / Forum

Według danych Statistics Canada, we wrześniu 2021 r. stworzonych zostało netto 157,1 tys. miejsc pracy, a co ważne wszystkie w pełnym wymiarze czasu. To wynik ponad dwa razy lepszy od oczekiwań ekonomistów, których mediana prognoz zakładała dodanie 65 tys. etatów. Wrześniowa stopa bezrobocia zeszła z 7,1 do 6,9 proc. pokrywając się z prognozą. To najniższy jej poziom od lutego 2020 r. Urząd statystyczny podkreślił, że Kanada powróciła do poziomu zatrudnienia sprzed pandemii COVID-19, odzyskawszy 3 mln miejsc pracy, które straciła podczas kryzysu. Bank Kanady, dla którego stan rynku pracy jest jednym z wyznaczników polityki monetarnej, obniżył stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu 0,25 proc. w zeszłym roku i nadal twierdzi, że nie rozważy ich ponownego podniesienia, dopóki gospodarka nie wchłonie wszystkich dotychczasowych bodźców, czego spodziewa się dopiero w drugiej połowie 2022 r.