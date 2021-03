Do najwyższego poziomu od wybuchu pandemii koronawirusa wzrósł w marcu indeks zaufania amerykańskich konsumentów. Lepsze nastroje wspierane były oczekiwaniami związanymi z programem szczepień i ożywieniem gospodarczym, donosi Reuters.

Wskaźnik opracowywany przez Conference Board wzrósł w marcu 2021 r. do 109,7 pkt, co jest najwyższa wartością od marca zeszłego roku. Nadal jednak pozostaje poniżej szczytu z lutego 2020 r. kiedy to wyniósł rekordowe 132,6 pkt.