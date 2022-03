Zaufanie francuskiego biznesu najsłabsze od 11 miesięcy

Według szacunków urzędu statystycznego Insee, w marcu 2022 r. indeks zaufania opadł do poziomu 106 pkt ze 112 pkt w luty. To jego najniższa wartość od kwietnia zeszłego roku. Mediana prognoz zakładała spadek jedynie do 110 pkt.

Jak podkreśla Insee, szczególnie mocno osłabł optymizm co do perspektyw produkcyjnych.

Z kolei wskaźnik nastrojów biznesowych – który obejmuje wszystkie sektory gospodarki – spadł do 107 pkt w marcu z 113 pkt w lutym.

Raport podkreśla, że ankieta obejmowała dopiero początkowy okres inwazji Rosji na Ukrainę i można oczekiwać, że przedłużający się konflikt będzie jeszcze bardziej negatywnie odciskał się na odczuciach badanych.