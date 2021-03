W marcu wzrosło zaufanie do gospodarki strefy euro. Osiągnęło ono poziom ostatnio notowany jeszcze przed wybuchem pandemii. To zasługa postępów w programie szczepień, który firmom oraz konsumentom daje nadzieję na zdynamizowanie ożywienia gospodarczego.

Indeks nastrojów Komisji Europejskiej wzrósł do 101 pkt, przebijając wszystkie szacunki z ankiety agencji Bloomberga. Lepsze nastroje odnotowano w każdym z sektorów gospodarki. W lutym wskaźnik plasował się na poziomie 93,4 pkt.

To kolejny dowód na to, że firmy oraz konsumenci z ufnością spoglądają na przeprowadzane w swoich krajach kampanie szczepionkowe. Mają one bowiem na celu doprowadzić do końca pandemii oraz do stałego ożywienia gospodarczego.

Ekonomiści nakazują ostrożność, aczkolwiek perspektywa hojnych programów pomocowych podbudowuje zaufanie.

fot. Tadeusz Stasiuk

Europejski fundusz naprawczy o wartości 750 mld EUR prawdopodobnie pobudzi gospodarkę w drugiej połowie roku. Europejski Bank Centralny obiecał, że zapewni firmom i gospodarstwom domowym finansowanie na korzystnych warunkach.

W marcu zaufanie w przemyśle wzrosło czwarty raz z rzędu, a ocena zapasów zbliżyła się do historycznego poziomu niedoboru. Nastroje w sektorze usług poprawiły się po raz pierwszy od września. Przyczyniły się do tego bardziej optymistyczne oczekiwania związane z popytem.

Optymizm stał się też udziałem konsumentów, gdyż poprawia się ich sytuacja osobista. Wskaźnik zamiaru dokonywania większych zakupów przez gospodarstwa domowe zanotował drugi co do wielkości wzrost w historii.

Analitycy prognozują, że gospodarka strefy euro skurczyła się o 1 proc. w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku z powodu zwiększonych obostrzeń. W kolejnych dwóch kwartałach gospodarka ma rozwijać się w tempie około 2 proc.