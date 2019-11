Zaufanie i wiedza to podstawa powodzenia inwestora

Zaufanie na rynku kapitałowym, pożytki płynące z edukacji oraz zalety inwestowania długoterminowego — to główne tematy debaty, która odbyła się w ramach konferencji edukacyjnej GPW i PKN Orlen.

W hotelu Scandic we Wrocławiu odbyła się konferencja edukacyjna z cyklu „Inwestowanie długoterminowe na GPW” organizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych we współpracy z PKN Orlen. W porównaniu z wcześniejszymi spotkaniami w Gdańsku i Warszawie stolica Dolnego Śląska wyróżniła się wysoką frekwencją oraz dużą aktywnością uczestników.

Na temat zalet inwestowania długoterminowego dyskutowali: (od lewej) Przemysław Barankiewicz, moderator — przedstawiciel CFA Society Poland, Marek Garniewski z Biura Relacji Inwestorskich PKN Orlen, Krzysztof Kolany z Bankier.pl, Emil Łobodziński z PKO BP, Jarosław Dominiak ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i Marcin Gruba z Działu Rozwoju Rynku GPW.

Gwoździem programu była debata na temat „Jak zachęcić inwestorów indywidualnych do czynnego udziału w rynku kapitałowym?”, w której uczestniczyli: Emil Łobodziński z PKO BP, Marek Garniewski z Biura Relacji Inwestorskich PKN Orlen, Marcin Gruba z Działu Rozwoju Rynku GPW, Jarosław Dominiak ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Krzysztof Kolany z Bankier.pl. Dyskusję moderował Przemysław Barankiewicz, przedstawiciel CFA Society Poland.

Zaufanie przede wszystkim

— Jeżeli będziemy mieli hossę, to inwestorzy sami przyjdą. Gdy w folderach pojawi się informacja, że da się zarobić 100 proc. w rok, to nie będziemy się musieli martwić o inwestorów. Takie rozumowanie działa jednak tylko na krótką metę, bo gdy hossa się skończy, to znów będzie nieciekawie. Dlatego też najważniejsze jest przywrócenie zaufania do rynku, które w ostatnich dwóch latach zostało nadszarpnięte. To bardzo długi proces, który będzie musiał potrwać — powiedział Krzysztof Kolany.

— Jeżeli nawet będziemy ufać rynkowi, to bez wiedzy, jak się po nim sprawnie poruszać, samo zaufanie może nas wieść na manowce. Dlatego też oprócz zaufania niezbędna jest edukacja. Inwestor to nie człowiek, który idzie do kasyna, zamienia swoje pieniądze na żetony i obstawia je na jakieś pole ruletki. Akcjonariusz to przede wszystkim współwłaściciel przedsiębiorstwa. Jednak akcjonariusz może być też klientem. Pierwsze spółki, które trafiały do mojego portfela, były firmami, których produkty znałem i konsumowałem. W ten sposób także można określać atrakcyjność spółki — podkreślał Marek Garniewski.

— To, że giełda wyzwala chciwość i chęć chodzenia na skróty, nie jest tylko domeną Polski. Tak jest wszędzie. Dla zaufania kluczowa jest szybkość działania i eliminowanie patologii. Gdy weźmiemy statystyki KNF, to widzimy, że obecnie cokolwiek dzieje się w zgłoszeniach np. sprzed siedmiu lat. Tymczasem w USA, gdy wybucha jakaś afera, to bardzo szybko ktoś taki jak Bernard Madoff jest wyprowadzany w kajdankach — dodał Jarosław Dominiak.

Podkreślił on, że afery podkopały zaufanie instytucji finansowych i że w tej sytuacji kolosalne znaczenie ma systemowe i elementarne egzekwowanie prawa. — Inwestor indywidualny i tak jest wystawiony na duże ryzyko rynkowe. Jeśli dołożymy jeszcze kolejne rodzaje ryzyka, w tym regulacyjne czy polityczne, to pieniądz będzie szukał innych, bezpieczniejszych przystani — stwierdził.

Emil Łobodziński zwrócił uwagę, że w niektórych sprawach można jedynie apelować do regulatorów.

— Mamy jednak wpływ na to, co wiemy i jak potrafimy się po rynku poruszać. Jako broker Biura Maklerskiego PKO BP stawiamy więc na edukację. Nawet przy obecnym poziomie zaufania na rynku da się zarabiać i pomnażać kapitał. Zaufanie ma znaczenie, ale za to, czy odniesiemy sukces, odpowiada to, co wiemy i jak potrafimy to zastosować — powiedział Emil Łobodziński.

Edukacja w cenie

Konferencja przypadła w przededniu pierwszych urodzin programu Orlen w Portfelu — pierwszej na polskim rynku inicjatywy premiującej długoterminowych inwestorów indywidualnych. Od momentu uruchomienia do programu przystąpiło ponad 2,5 tys. inwestorów. Jeszcze więcej, bo ponad 30 tys. użytkowników, skorzystało z Akademii Inwestowania PKN Orlen — darmowej platformy z materiałami edukacyjnymi dla inwestorów o różnym poziomie zaawansowania.

— Jako pierwsza duża spółka publiczna chcieliśmy dać przykład tego, jak można się komunikować z inwestorem indywidualnym. Odbywamy rocznie ponad 300 spotkań z inwestorami instytucjonalnymi, chcieliśmy także wyjść do inwestorów indywidualnych. Przede wszystkim chcieliśmy dać możliwość dobrego poznania spółki. Przykładowo, niewiele osób potrafi konkretnie powiedzieć, czym zajmuje się PKN Orlen. Tymczasem poza działalnością paliwową jesteśmy także np. producentem nawozów, energii elektrycznej czy całej gamy produktów petrochemicznych. Poza wiedzą o spółce chcieliśmy przekazać także wiedzę o samym inwestowaniu — właśnie temu służy nasza akademia — dodał Marek Garniewski.

c3b39424-8c30-11e9-bc42-526af7764f64

Opowieści z arkusza zleceń Newsletter autorski Kamila Kosińskiego ZAPISZ MNIE

Opowieści z arkusza zleceń autor: Kamil Kosiński Wysyłany raz w miesiącu Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy. consents-consent_374 Chcę otrzymywać newsletter Opowieści z arkusza zleceń ZAPISZ MNIE consents-consent_294 Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług. Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera. Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

W dziedzinie edukacji prężnie działa także GPW. Świadczy o tym nie tylko organizacja licznych konferencji dla inwestorów, lecz również start portalu gieldatoproste.pl.

— W ramach tego portalu zamieściliśmy wiele artykułów dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych inwestorów. To interesujący pierwszy krok do tego, aby się dowiedzieć, czym jest giełda i jakie oferuje instrumenty. Wraz z Fundacją GPW prowadzimy także Szkołę Giełdową — weekendowe kursy w głównych miastach Polski, na których poruszany jest pełen wachlarz zagadnień związanych z inwestowaniem. Warto także wspomnieć o Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, która funkcjonuje już od 18 lat. Bardzo się cieszę, gdy młodzi ludzie osiągają wysokie stopy zwrotu. Nawet jeżeli to tylko rachunek demo, to kiedy młody inwestor zetknie się z praktyką giełdową, może też się zainteresować innymi działaniami edukacyjnymi — powiedział Marcin Gruba.

Zalety długiego terminu

Ostatni duży temat poruszony w czasie debaty stanowiło inwestowanie dywidendowe. Uczestnicy panelu prezentowali rozmaite zalety takiego podejścia do pomnażania pieniędzy.

— Jestem wielkim zwolennikiem inwestowania dywidendowego. To coś, co już w horyzoncie pięcio— czy 10-letnim, potrafi zrobić dużą różnicę. Dlatego też propozycje w postaci niższego opodatkowania dywidend czy w ogóle inwestowania długoterminowego wydają się dobrą drogą. Podobnie jest z możliwością łączenia zysków i strat z inwestycji w fundusze z inwestycjami w akcje, co dotychczas nie było możliwe. Przekornie powiem jednak, że aby z tych wszystkich niższych podatków można było w pełni skorzystać, to najpierw potrzebny jest zysk — mówił Emil Łobodziński.

Do inwestowania długoterminowego przekonywał też Marek Garniewski.

— To jedyne słuszne rozwiązanie, za którym przemawia wiele argumentów. Na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, w tym na rozmaite rynkowe nowinki, mody, na których zarabiają nieliczni. W długim terminie te rzeczy tracą na znaczeniu, a liczy się realny biznes i to, czy spółki potrafią generować zyski. W moim przypadku inwestowanie dywidendowe to jedyny rodzaj inwestowania, na który mogę sobie pozwolić, ponieważ tylko na taką formę mam czas. Oczywiście nie ma jednej dobrej drogi, bo można zarobić też krótkoterminowo i na spekulacji. Ważne jednak, aby takie decyzje były podejmowane w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, a nie bazując na kuszących zyskiem reklamach czy historiach pt. „od zera do milionera”. — podkreślał Marek Garniewski.

O zaletach długoterminowego inwestowania na GPW opowiadali także blogerzy Tomasz Jaroszek oraz Przemysław Gerschmann, którzy zaprezentowali zgromadzonym najważniejsze aspekty filozofii inwestycyjnej Warrena Buffetta. Po zakończeniu ich wystąpienia kuluarowe dyskusje inwestorów trwały jeszcze długo.

Czym jest Akademia Inwestowania PKN Orlen?

Akademia Inwestowania PKN Orlen to szeroki projekt mający na celu podniesienie poziomu wiedzy Polaków o rynku finansowym oraz skłonienie ich do aktywnego zarządzania swoimi środkami.

Dla uczestników Akademii Inwestowania PKN Orlen przygotowano sześć rozdziałów. Każdy z rozdziałów dostępny jest na dwóch poziomach: podstawowym — dla osób które zaczynają od zera poznawanie tematyki inwestycyjnej, oraz zaawansowanym — dla tych którzy mają już pewną wiedzę na temat giełdy i zasad lokowania w papiery wartościowe. Jedyny wyjątek stanowią kwestie etyczne i regulacyjne — w tym przypadku takie same standardy winny obowiązywać zarówno świeżo upieczonych inwestorów, jak i rynkowych weteranów.

Partnerami Akademii Inwestowania PKN Orlen są Bankier.pl i „Puls Biznesu”. Wszystkie materiały opublikowane w jej ramach dostępne są na stronie: www.orlenwportfelu.pl/akademia

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗