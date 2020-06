Salon fryzjerski John Barrett Inc., którego klientkami były m.in. Hillary Clinton czy Martha Stewart, wystąpił o ochronę przed roszczeniami wierzycieli do sądu w Nowym Jorku.

John Barrett Inc. poinformował we wniosku, że ma do 10 mln USD aktywów i do 500 tys. USD zobowiązań. Powiązana z nim spółka Mezz57th także wystąpiła o ochronę przed roszczeniami wierzycieli deklarując należności między 1 mln USD a 10 mln USD.

John Barrett Inc. trochę rok temu przeniósł się z luksusowego domu handlowego Bergdorf Goodman, gdzie od 1996 roku obsługiwał nowojorską elitę, do nowej lokalizacji. 17 marca salon fryzjerski musiał zostać tymczasowo zamknięty z powodu pandemii koronawirusa, co mocno mu zaszkodziło, podobnie jak wielu innym amerykańskim firmom usługowym.

