Zboże, które wjeżdża do Polski z Ukrainy będzie sprzedawane w Afryce i na Bliskim Wschodzie

Po tym jak przez Polskę rozpoczął się transport ukraińskiego zboża, w mediach pojawiły się doniesienia, że rolnicy są zaniepokojeni jego napływem, gdyż wypełniają się polskie magazyny; zdaniem rolników, może to spowodować, że w czasie żniw nie będzie w silosach miejsca na polskie zboże z tegorocznych żniw.

Na pikniku w Myśliwcu Morawiecki mówił o problemach związanych z tranzytem ukraińskiego zboża przez Polskę.

"Jeżeli są takie przypadki, poleciłem wicepremierowi, ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Henrykowi Kowalczykowi sprawdzenie dokładne, gdzie to występuje i zablokowanie tego procesu. Żeby zboże, które wjeżdża do Polski z Ukrainy było sprzedawane w Afryce i na Bliskim Wschodzie, tam zabezpieczało potrzeby żywnościowe. My mamy w Polsce polską żywność, polskie zboże i będziemy zabezpieczać polską wieś i polskiego rolnika" - powiedział Morawiecki.

Premier mówił też o wsparciu udzielanym rolnikom. "Aby polska żywność, ta która trafia na stoły była bardziej dostępna, obniżyliśmy VAT do 0. Dokonaliśmy także dopłat do nawozów: 500 zł do hektara użytków rolnych i 250 zł do hektara łąk i pastwisk. Żeby polski rolnik wiedział, że rząd polski nie siedzi z założonymi rękoma, kiedy wokół nas szaleje burza na całym świecie" - powiedział Morawiecki. Zapewnił też, że środki dla kół gospodyń wiejskich będą co roku podnoszone.

23 czerwca br. powołany został Międzyresortowy Zespół do spraw Transportu Produktów Rolnych i Spożywczych z Ukrainy, na czele którego stanął wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

W czwartek wicepremier Kowalczyk podkreślił na konferencji prasowej, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad zapewnieniem warunków organizacyjnych, aby polscy rolnicy mogli po żniwach sprzedać swoje zboże. Zaznaczył jednocześnie, że Polska stara się pomóc Ukrainie w transporcie zboża do krajów trzecich.

Premier Morawiecki w Myśliwcu wziął udział w lokalnej odsłonie konkursu „z lokalnym produktem-bitwa regionów", w którym uczestniczyło 11 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatów chełmińskiego i wąbrzeskiego.

Premier wskazał, że KGW to wspaniała ostoja polskiej tradycji. "Ta rywalizacja też to potwierdzają, że nie mamy się czego wstydzić i nigdy nie powinniśmy się wstydzić polskiej wsi. Powinniśmy być dumni z polskiej wsi" - mówił.

"Wiem, że Polska lokalna wymaga lokalnych inwestycji. Cieszę się, że z Polskiego Ładu zostały przeznaczone środki na budowę domu kultury, wielofunkcyjnego domu kultury Takich domów kultury jest w Polsce finansowanych z budżetu bardzo wiele, bo Polska kultura wymaga wsparcia z budżetu. To około 10 mln zł na dom kultury w Myśliwcu. Wiemy doskonale jak tam niektórzy zamknięci w swoich wieżowcach myślą o polskiej wsi, co mówią. Machnijmy na nich ręką. Oni nie wiedzą jaka Polska jest piękna. Oni czasami karmią nas takimi powiedzeniami, które ja chciałbym odkręcić. Mówi się czasem, że +człowiek może wyjść ze wsi, ale wieś nie wyjdzie z człowieka+. I bardzo dobrze niech wieś tkwi we wszystkich nas, bo to jest nasza polska wieś, polska kultura i Polska tradycja" - podkreślił.

"Szanowne panie jestem wdzięczny za to co robicie, że jest już ponad 11 tys. zarejestrowanych KGW, kobiet gospodarnych i wyjątkowych. To my daliśmy dodatkową możliwość działania. Specjalne środki przeznaczane co roku na KGW, te środki będą co rok podnoszone, po to żebyście mogły jeszcze lepiej pielęgnować lokalne tradycje. Wiemy też doskonale, że polska wieś w tych warunkach boryka się ze swoimi różnymi problemami związanymi z wojną na Ukrainie, z inflacją, putinflacją,

Morawiecki wraz z wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi odwiedził stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, biorących udział w konkursie, a następnie wspólnie wręczyli nagrody wyróżnionym.