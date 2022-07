ZBP: o 20 proc. więcej użytkowników bankowych aplikacji mobilnych

Polacy mają niemal 40 milionów umów bankowości elektronicznej; blisko 22 mln klientów przynajmniej raz w miesiącu korzysta z serwisów bankowości internetowej - wynika z raportu Związku Banków Polskich „[email protected] – bankowość internetowa, mobilna, płatności bezgotówkowe”.

fot. Istock

Jak podano, w ostatnich 12 miesiącach liczba klientów korzystających z e-bankowości wzrosła o 9,4 proc. "Najbardziej widoczny wzrost zaobserwować można (...) w obszarze aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych, których liczba w ciągu roku zwiększyła się o 20 proc." - wskazano.

Według autorów raportu w I kwartale br. liczba klientów korzystających z e-bankowości za pomocą telefonów i tabletów wzrosła o blisko 6 proc. w stosunku do poprzedniego okresu. Natomiast wobec I kwartału 2021 r. odnotowano wzrost o 21 proc. Jak poinformowano, liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej to obecnie 17,5 miliona - to osoby, które przynajmniej raz w miesiącu korzystają z aplikacji bankowych.

Dodano, że w stosunku do poprzednich kwartałów zaobserwowano spadek dynamiki wzrostu liczby klientów segmentu "mobile only". To klienci, którzy logują się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji bankowej, przy jednoczesnym braku logowania do serwisów bankowości elektronicznej w sposób tradycyjny – za pomocą komputera i przeglądarki internetowej - wyjaśniono. Ich liczba obecnie to prawie 10 mln, co stanowi 57 proc. wszystkich klientów mobilnych. Dotąd w segmencie "mobile only" notowano najwyższe wzrosty kwartalne, "ale w odniesieniu do IV kwartału 2021 roku wzrost takich użytkowników wyniósł 1 proc. wobec 7 proc. notowanych w IV kw. ub. r. i 11 proc. w III kwartale 2021 r."

Wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński, komentując dane z raportu, zwrócił uwagę, że wskazują one "na dalszy wzrost aktywnego wykorzystania zdalnych kanałów dostępu w I kwartale 2022 r." "Mimo spadku dynamiki w segmencie +mobile only+, bankowość mobilna w dalszym ciągu pozostaje najszybciej rozwijającym się segmentem bankowości elektronicznej" - stwierdził.

Z raportu wynika, liczba rachunków klientów indywidualnych, którzy mają dostęp do usług bankowości internetowej sięgnęła na koniec I kwartału br. 40 mln. Oznacza to wzrost o blisko 1,5 proc. wobec IV kwartału 2021 r. Dodano, że w tej grupie użytkowników ok. 22 mln klientów loguje się do serwisów bankowości online przynajmniej raz w miesiącu. "W tym przypadku obserwujemy wzrost aktywności użytkowników – odpowiednio o 3,4 proc. w ujęciu kwartalnym i 9,3 proc. w porównaniu rok do roku" - stwierdzono.

W raporcie zwrócono uwagę na "skokowy wzrost średniej wartości przelewów wśród klientów indywidualnych, których wartość wyniosła w I kwartale 1082 zł wobec 923 zł na koniec 2021 r." "To wzrost rzędu 17 proc. w ujęciu kwartalnym wobec 21 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" - zauważono.

W segmencie klientów MŚP, w przeciwieństwie do obserwacji z ubiegłego kwartału, w I kw. br. odnotowano 3 proc. spadek - wskazano. Dodano, że zmalała też liczba aktywnych klientów tego sektora do 2,3 mln użytkowników - spadek o 5 proc. w porównaniu do IV kw. 2021 r.