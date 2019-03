ZBP: sektor bankowy coraz mniej atrakcyjny dla inwestorów

Sektor bankowy staje się coraz mniej atrakcyjny dla inwestorów zarówno zagranicznych, jak i krajowych - powiedział we wtorek prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Dodał, że granice obciążeń sektora bankowego zostały przekroczone.

"Od 2011-2012 obserwujemy niepokojący, utrzymujący się spadek wyniku sektora bankowego. Pomimo tego, że sektor bankowy uzyskuje w skali roku wynik w przedziale 12-15,5 mld zł, to cały czas w niekorzystny sposób zmienia się zwrot z kapitału w polskim sektorze bankowym. Sektor bankowy staje się coraz mniej atrakcyjny dla inwestorów zarówno zagranicznych, jak i inwestorów krajowych" - powiedział na konferencji prasowej Pietraszkiewicz, prezentując analizę opracowaną w ZBP.



Jak tłumaczył, z analizy wynika, że "granice obciążeń sektora bankowego zostały przekroczone".



"Źródło tych problemów przede wszystkim bierze się z tego, że pomimo wzrostu aktywów, liczby wykonywanych operacji bankowych - skala obciążeń nałożonych na sektor bankowy, a także ograniczeń wprowadzonych w polskim sektorze bankowym, doprowadza do tego, że wynik ekonomiczny sektora bankowego (...) koncentruje się w ośmiu wiodących bankach w Polsce" - powiedział.



Według ZBP niepokojące jest to, że występuje jedynie wzrost nominalny sektora bankowego, "ponieważ realnie sektor bankowy od kilku lat jest w fazie stagnacji", pomimo wzrostu PKB w naszym kraju.



"Polski sektor bankowy pod względem funduszy własnych w relacji do PKB, pod względem depozytów, kredytów do PKB zajmuje jedno z końcowych miejsc w UE. W związku z tym, utrzymywanie się dłuższy czas takich tendencji uznalibyśmy za niebezpieczne" - podkreślił szef ZBP.



ZBP powody osłabienia tempa rozwoju i zdolności do finansowania rozwoju gospodarki upatruje przede wszystkim we wprowadzonym podatku bankowym oraz zwiększonych opłatach na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.



Od lutego 2016 r. w Polsce obowiązuje podatek od niektórych instytucji finansowych – tzw. podatek bankowy.



ZBP wskazał, że według analizy JP Morgan, efektywna stopa podatkowa w Polsce przekroczyła 40 proc. i jest o połowę wyższa niż w innych krajach CEE.



"Maksymalne efektywne opodatkowanie największych polskich banków sięga blisko 44 proc. a minimalne opodatkowanie efektywne polskich banków też z grona tych największych to jest około 33 proc. Takiego efektywnego obciążenia nie znajdziecie państwo w krajach cywilizowanych. W związku z tym, polski sektor bankowy jest mniej konkurencyjny wobec banków tego regionu, jest mniej konkurencyjny wobec wielu branż. Jest także mniej atrakcyjny dla inwestorów w stosunku do całej Europy" - powiedział.



Według ZBP, spadek wyników małych i średnich banków obniżył ich zdolności rozwoju, ale jednocześnie zmniejszył odporność na dekoniunkturę.



ZBP analizę przygotował na podstawie m.in. danych własnych, KNF, NBP, GUS.