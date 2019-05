ZBP: w I kw. kredyty hipoteczne wartości ok. 13,5 mld zł

W I kwartale br. banki udzieliły ponad 50 tys. kredytów hipotecznych wartych w sumie ponad 13,5 mld zł, poinformował we wtorek ZBP powołując się na raport Amron-Sarfin. Według prognoz w całym 2019 r. banki udzielą blisko 200 tys. kredytów mieszkaniowych wartych 55 mld zł.

"Wartość akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym po pierwszym kwartale bieżącego roku utrzymała się na stosunkowo wysokim poziomie. Banki łącznie udzieliły kredytów na kwotę 13,596 mld zł, co oznacza spadek o 0,22 proc. (nominalnie o 30 mln zł) wobec końcówki roku 2018" - czytamy w raporcie.



Jak poinformowano, od stycznia do marca bieżącego roku kredytobiorcy zawarli 50 tys. 600 nowych umów kredytowych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. To o 2,13 proc. (1103 kredyty) mniej w odniesieniu do IV kwartału 2018 roku.



"Liczba nowych umów była mniejsza o 8,26 proc. niż przed rokiem, ale wartość kredytów mieszkaniowych wzrosła o 5,27 proc. W dalszym ciągu rośnie zatem średnia wartość nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych, a I kwartał 2019 jest kolejnym z rzędu, w którym zaobserwowano taką tendencję" - napisano.



Jak podano, w stosunku do roku ubiegłego, w ciągu pierwszych trzech miesięcy kredytobiorcy zaciągnęli o 4,5 tys. mniej zobowiązań, ale ich kwota była o blisko 700 mln zł wyższa.



Według analityków Centrum Amron, w 2019 roku banki udzielą ok. 200 tys. kredytów mieszkaniowych o wartości 55 mld zł.



"Pierwszy kwartał 2019 okazał się stosunkowo korzystny pod względem wartości kredytów hipotecznych. Atmosferę na rynku inwestycji mieszkaniowych z jednej strony podgrzewa rosnące poczucie bezpieczeństwa polskich gospodarstw domowych, wynikające m.in. z deklaracji rządu o kolejnych transferach socjalnych, z drugiej natomiast - kreowany w mediach obraz atrakcyjności inwestowania na wynajem. Obok inwestorów szukających lokali na wynajem krótkoterminowy pojawili się inwestorzy stawiający na tzw. "flipping", poszukujący na rynku wtórnym tanich mieszkań w złym stanie - do remontu i w celu ich szybkiej odsprzedaży. Na to nakłada się rosnąca dostępność kredytu hipotecznego i deklaracja Prezesa NBP o stabilności niskich stóp procentowych" - powiedział cytowany w komunikacie Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.



Jak wynika z raportu Amron-Sarfin, średnia wartość kredytu mieszkaniowego po I kwartale wyniosła 268 tys. 135 zł, czyli o 4945 zł (1,88 proc.) więcej niż przed trzema miesiącami.



W odniesieniu do roku ubiegłego, średnia wartość kredytu ogółem wzrosła o 14,51 proc., a nominalnie o 33 tys. 982 zł, przy czym wzrost średniej wartości kredytu złotowego w stosunku rocznym przekroczył 15 proc. Średnia wartość kredytu denominowanego spadła natomiast o 21,79 proc., czyli o 59 tys. 947 zł.



W raporcie napisano, że w I kwartale tego roku zarówno średnia marża, jak i oprocentowanie kredytów hipotecznych minimalnie spadło w porównaniu do poprzedniego kwartału. Przeciętna marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75 proc., udzielonego na okres 25 lat) w marcu bieżącego roku wyniosła 1,98 proc., co oznacza spadek o 0,04 p.p. w porównaniu do grudnia 2018 r.



Według raportu, w porównaniu do marca 2018 roku widać spadek kosztu kredytu mieszkaniowego. Średnia marża modelowego kredytu mieszkaniowego spadła o 0,08 p.p., a przeciętne oprocentowanie – o 0,09 p.p.



Na rynku mieszkaniowym kontynuowany był wzrost cen, choć zauważalny jest spadek tempa wzrostu. W I kwartale 2019 roku średnia cena transakcyjna jednego m kw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w aglomeracji katowickiej spadła, a w Gdańsku praktycznie nie uległa zmianie. Jednak w odniesieniu do analogicznego kwartału 2018 roku we wszystkich badanych lokalizacjach zanotowano wzrost średniej ceny zakupu jednego m kw. powierzchni mieszkania na poziomie od 5 proc. do 10 proc. Spadło również tempo wzrostu średniego czynszu najmu mieszkania.