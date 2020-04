Zdalne walne – eVoting wspiera emitentów

Aplikacja eVoting, stworzona przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, umożliwia zdalne oddawanie głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (WZA). Jest usługą, która rozwiązuje wszystkie niedogodności związane z koniecznością fizycznego udziału zainteresowanych. Emitentom pomaga w aktywizacji akcjonariuszy, szczególnie drobnych oraz przebywających za granicą, poprawia także komunikację i relacje z udziałowcami.

Aplikacja eVoting jest połączona z aplikacją Walne Zgromadzenia, która w wersji rozszerzonej zapewnia emitentom obsługę głosowania zdalnego.

Aplikacja dla akcjonariusza dostępna jest na stronie https://mojeglosowanie.pl

Dzięki niej akcjonariusz może oddać głos z dowolnego miejsca i w dogodnym dla siebie czasie. Wystarczy, że zaloguje się na stronie https://mojeglosowanie.pl.

Bezpieczeństwo

Właścicielem aplikacji eVoting oraz Walne Zgromadzenia jest KDPW, będący instytucją cieszącą się zaufaniem na rynku finansowym. . Oba rozwiązania oparte zostały na technologii blockchain. Przed uruchomieniem eVoting KDPW przeprowadził liczne testy oraz pilotaż usługi, które potwierdziły korzyści wynikające z wykorzystania technologii blockchain, przede wszystkim bezpieczeństwo, niezaprzeczalność i integralność danych oraz ich poufność. Rozwiązanie nie wymaga od emitenta, aby aktywnie uczestniczył w sieci blockchain.

Wybierając możliwość zdalnego oddawania głosów za pomocą aplikacji eVoting, należy pamiętać, że:

• Obowiązkowe jest podanie adresu e-mail spółki do kontaktu z uczestnikami WZA.

• Istnieje możliwość wskazania, czy w ramach danego WZA udostępniona zostanie funkcja ustanawiania pełnomocnictw z wykorzystaniem aplikacji eVoting.

• Ustanawiania i odwoływania pełnomocnictwa w aplikacji można dokonać do wskazanego w formularzu terminu, domyślnie jest nim dzień kalendarzowy poprzedzający WZA.

• Emitent ma możliwości określenia publicznej dostępności porządku obrad WZA, co oznacza, że będzie on widoczny w aplikacji dla wszystkich jej użytkowników.

• Istnieje możliwość wprowadzenia pełnej informacji o prawach akcjonariuszy.

• W przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela formularz rejestracji prezentuje wszystkie emisje zarejestrowane w KDPW.

• W przypadku akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela spółka ma możliwość wskazania ich całkowitej liczby oraz późniejszego nadawania uprawnień z tych walorów.

• Emitent ma możliwości wskazania adresu URL do transmisji online z obrad WZA (np. przez YouTube, MS Teams lub inne).

Kto jest uprawniony do głosowania w aplikacji eVoting?

Uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela

Żądając wystawienia imiennego zaświadczenia do uczestnictwa w WZA, akcjonariusz, który chce wziąć udział w głosowaniu zdalnym, musi upoważnić podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych do zamieszczenia adresu email w wykazie uprawnionych przekazywanym spółce.

Pełnomocnik uprawnionego

W przypadku, gdy uprawniony jest podmiotem niebędącym osobą fizyczną, w jego imieniu zawsze musi działać pełnomocnik. Pełnomocnika może ustanowić również osoba fizyczna. Uprawnienia pełnomocnika ustanowionego poza aplikacją muszą zostać potwierdzone w aplikacji przez załączenie dokumentów pełnomocnictw. W przypadku pełnomocnictwa ustanawianego z wykorzystaniem eVoting emitent taką informację otrzyma w ramach dostępnej w aplikacji listy pełnomocnictw. Jako dane wystarczające do identyfikacji uprawnień pełnomocnika emitent otrzyma jego imię i nazwisko albo nazwę oraz adres poczty elektronicznej, a także podstawowe informacje o zakresie ustanowionego pełnomocnictwa.

Uprawniony z akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela

Listę uprawnionych z akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela (w tym również uprawnionych z akcji uprzywilejowanych co do głosu) w aplikacji może zamieścić emitent, po zgłoszeniu przez uprawnionych z tych walorów żądania zamieszczenia ich uprawnień. Uprawnieni muszą upoważnić emitenta do zamieszczenia w aplikacji ich danych umożliwiających uwierzytelnienie, czyli adresu poczty elektronicznej, oraz informacji, czy uprawniony jest osobą fizyczną, czy podmiotem niebędącym osobą fizyczną.

251dc9e0-90f6-11e9-bc42-526af7764f64

To musisz wiedzieć dziś rano Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. ZAPISZ MNIE

To musisz wiedzieć dziś rano autor: Kamil Zatoński Wysyłany codziennie Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. consents-consent_352 Chcę otrzymywać newsletter To musisz wiedzieć dziś rano ZAPISZ MNIE consents-consent_294 Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług. Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera. Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Uprawniony, który nie zgłosił się do osobistego udziału w walnym zgromadzeniu

Jeśli uprawniony, który posiada uprawnienia zarejestrowane w aplikacji, zgłosi się na WZA fizycznie, wówczas emitent powinien w aplikacji zarejestrować osobiste uczestnictwo tego akcjonariusza. Zablokuje mu w ten sposób możliwość podwójnego oddawania głosów (na miejscu i w aplikacji).

Uwierzytelnienie uprawionych z akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela

Zwiększenie liczby akcji uprawniających do głosowania w aplikacji

W przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela formularz rejestracji WZA w aplikacji prezentuje wszystkie emisje zarejestrowane w KDPW.

Chcąc umożliwić uprawnionym z akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela udział w głosowaniu zdalnym, emitent musi w formularzu rejestracji WZA samodzielnie wskazać liczbę tych akcji. Wskazana przy rejestracji walnego zgromadzenia liczba akcji może być zmieniana przez emitenta w ramach obsługi tego WZA do dnia zgromadzenia.

Wprowadzenie uprawnionego

Wprowadzenie przez emitenta uprawnień akcjonariusza do aplikacji eVoting jest możliwe, o ile emitent posiada adres poczty elektronicznej tego udziałowca, przeznaczony do przeprowadzenia procesu uwierzytelnienia w aplikacji. Dodatkowo emitent musi określić w aplikacji status akcjonariusza: czy jest to osoba fizyczna, czy podmiot niebędący osobą fizyczną. Po wprowadzeniu danych akcjonariusza do aplikacji akcjonariusz otrzyma na podany adres poczty elektronicznej kod autoryzacyjny, który posłuży mu do zarejestrowania swoich uprawnień w aplikacji.

Udział w zdalnym głosowaniu w aplikacji eVoting

Głosowanie odbywa się w aplikacji eVoting dostępnej pod adresem: https://mojeglosowanie.pl. Do zalogowania do aplikacji konieczne jest posiadanie konta dostępowego do systemu KDPW, które można założyć przy pierwszym uruchamianiu aplikacji.

Akcjonariusz, który chce wziąć udział w głosowaniu zdalnym, składa żądanie wystawienia zaświadczenia. Powinien wówczas upoważnić podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych do zamieszczenia w wykazie uprawnionych przekazywanym do KDPW jego adresu poczty elektronicznej oraz informacji, czy uprawniony jest osobą fizyczną, czy nie. Informacje te pozwolą na uwierzytelnienie akcjonariusza w aplikacji, gwarantując jednocześnie spółce niezbędny poziom identyfikacji uprawnionego. Takie same informacje musi wskazać emitentowi uprawniony z akcji innych niż zdematerializowane akcje na okaziciela.

Akcjonariusz, który znalazł się na wykazie uprawnionych (lub na liście wprowadzonej przez emitenta), otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą informacje o uprawnieniach do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W wiadomości tej zostanie przekazany kod autoryzacyjny, z wykorzystaniem którego akcjonariusz będzie mógł potwierdzić swoje uprawnienia w aplikacji.

W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną uprawnienia z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego będzie mógł potwierdzić jego pełnomocnik, podając w aplikacji swoje dane i załączając dokument pełnomocnictwa.

Potwierdzenie uprawnień w aplikacji eVoting jest równoznaczne z umieszczeniem akcjonariusza na liście obecności walnego zgromadzenia.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗