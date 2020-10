Koronawirus SARS-CoV-2. Co z osobami w kryzysie bezdomności?

"W obecnej sytuacji nie można zapomnieć o osobach, które ze względu na swoją sytuację życiową nie mogą zastosować się do wszelkich przedstawianych zaleceń, co powoduje, że stają się grupą zwiększonego ryzyka zarażenia" - zwraca uwagę Helsińska Fundacja Praw Człowieka i apeluje do władz o zapewnienie rozwiązań w zakresie pomocy dla osób w kryzysie bezdomności.