Żegluga na Renie może stanąć, pogłębiając kryzys energetyczny

Poziom wody na Renie spadł tak nisko, że wkrótce możliwe jest zamknięcie szlaku wodnego, którym transportowany jest m.in. węgiel i inne paliwa, informuje Bloomberg.

Poziom wody na Renie w niemieckim Kaub był we wtorek najniższy od 2018 roku i wynosił niewiele ponad 60 centymetrów. Eksperci szacują, że spadnie do zaledwie 47 centymetrów do weekendu. To tylko 7 centymetrów powyżej poziomu, który oznacza wstrzymanie żeglugi.