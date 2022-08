ZEW pokazał dalsze pogorszenie nastrojów niemieckich inwestorów

Wskaźnik nastrojów publikowany przez instytut ZEW spadł w sierpniu do minus 55,3 w sierpniu z minus 53,8 w lipcu. Wskaźnik oceny obecnych warunków spadł do minus 47,6 z minus 45,8 w lipcu.

- Wciąż wysoka inflacja i spodziewane dodatkowe koszty ogrzewania i energii elektrycznej spowodowały obniżenie oczekiwań dotyczących zysków w sektorze prywatnej konsumpcji – poinformował Michael Schroeder z ZEW.

fot. Bloomberg

Niemiecki biznes obawia się, że kryzys energetyczny doprowadzi do racjonowania energii w nadchodzących miesiącach, co sanie się poważnym problemem dla działalności firm. Gospodarstwa domowe muszą liczyć się z większym o 290 EUR kosztem rocznym energii po tym jak rząd Niemiec zdecydował, że także one poniosą część ciężaru wynikającego z gwałtownego wzrostu cen energii w ostatnim roku.