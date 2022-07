Zidentyfikowano trzy najważniejsze zagrożenia dla zdrowia na świecie

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Europejska Unia Zdrowotna: HERA przedstawiła trzy najpoważniejsze zagrożenia dla zdrowia, na które należy się przygotować.

Globalne bezpieczeństwo:Po raz pierwszy przedstawiamy najważniejsze zagrożenia dla zdrowia, na które powinniśmy się przygotować i na które powinniśmy reagować. Jest to pierwszy krok w kierunku zapewnienia, by medyczne środki przeciwdziałania były szybko dostępne dla wszystkich państw członkowskich, gdy zajdzie taka potrzeba – mówi Stella Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności..Pietro Naj-Oleari