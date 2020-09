Zielona Gospodarka - O PROJEKCIE

„Zielona gospodarka” to nowy projekt „Pulsu Biznesu”, w którym chcemy pokazać, czym jest dla polskiego biznesu odpowiedzialność ekologiczna i jak firmy starają się wdrażać ją w praktyce.

Zielona gospodarka, czyli jaka? Niskoemisyjna? Oszczędzająca zasoby naturalne? Zrównoważona? Stosująca się do zasady neutralności klimatycznej? Pojęcie to można rozumieć na wiele sposobów i na wiele sposobów realizować. Polskie przedsiębiorstwa robią to podejmując działania od edukacji pracowników do inwestowania w zautomatyzowane taśmy produkcyjne. Od oszczędzania wody w procesie produkcji po wybieranie energooszczędnych technologii w biurach. Niektóre weszły w zieloną branżę odpowiadając na najnowsze trendy konsumenckie i oczekiwania klientów. Inne stawiają na innowacje. Ile sektorów – a właściwie ile firm - tyle odpowiedzi.