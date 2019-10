Zielone światło dla CPK

UE dofinansuje budowę odcinka kolejowego między Katowicami a Ostrawą, a rząd brytyjski rezerwuje 100 mln funtów preferencyjnego finansowania eksportowego na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dzisiaj to Frankfurt, Paryż, Londyn czy Amsterdam są najważniejszymi portami przesiadkowymi dla polskich pasażerów. Duże linie lotnicze traktują bowiem Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią jako źródło pasażerów.

— Budowa CPK to zmieni, bo podróżni w mniejszym stopniu będą musieli korzystać z przesiadek za granicą. Zamiast tego będą mieli znacznie bardziej rozbudowaną niż dziś siatkę połączeń LOT-u, który dusi się na Lotnisku Chopina — mówił Mikołaj Wild.

Kolejowe inwestycje na Śląsku i w Małopolsce

— Chcemy, by Centralny Port Komunikacyjny dokonał rewolucji infrastrukturalnej w Polsce i był znakiem zmian w Europie Środkowo-Wschodniej — w krajach Trójmorza. Ma być lotniskiem pierwszego wyboru dla całego regionu, w którym mieszka łącznie około 180 mln osób — wyjaśnił wiceminister infrastruktury.

Kolejowe szprychy

— Przy budowie CPK chcemy stworzyć optymalną, efektywną infrastrukturę transportową, na którą będzie składała się część lotniskowa, kolejowa i drogowa— podkreślał Piotr Malepszak, pełniący obowiązki prezesa CPK.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę ponad 1,6 tys. km nowych linii, tzw. kolejowych szprych, prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. W ramach etapu zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność zdolności operacyjnej, wybudowane zostanie 140 km nowej linii Warszawa-CPK-Łódź, po której pociągi będą jeździć z prędkością do 250 km/ godz. Zakładany czas przejazdu z Warszawy do CPK to 15 minut, a z Łodzi — 25 minut.

Każda z 10 „szprych” prowadzących do CPK będzie się składać z nowych odcinków torów i wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Za budowę tych pierwszych będzie odpowiadała spółka CPK, a za modernizację drugich — PKP Polskie Linie Kolejowe.

Do Jastrzębia wróci pociąg

UE przyznała spółce CPK 1,75 mln euro dofinansowania na prace przygotowawcze do budowy szlaku kolejowego od granicy polsko-czeskiej do Jastrzębia-Zdroju i połączenia z istniejącą linią Chybie-Żory. Planowany odcinek długości 30 km stanowi brakujące ogniwo na Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. To fragment trasy Katowice-Ostrawa, która ma być budowana przez CPK wspólnie z czeskim zarządcą torów SŽDC.

— Inwestycja pozwoli nie tylko na lepsze skomunikowanie kolejowe Polski z sąsiadami, ale włączy też do sieci połączeń dalekobieżnych prawie 90-tysięczne Jastrzębie-Zdrój, czyli największe obecnie w Polsce miasto bez dostępu do kolei — podkreślał Mikołaj Wild.

Wniosek o dofinansowanie z programu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility — CEF) spółka CPK złożyła pod koniec kwietnia 2019 r. Fundusze służą do realizacji unijnych projektów infrastrukturalnych.

Przyznanie dofinansowania z Unii Europejskiej oznacza rozpoczęcie finansowania CPK na Śląsku. Tu rozpoczyna się rewolucja transportowa, która obejmie cale południe Polski — powiedział w Katowicach podczas Impact mobility rEVolution 2019 Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK.

— Uzyskanie wsparcia finansowego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” przy dużej konkurencji projektów z innych krajów to bardzo dobra wiadomość. To także dowód na to, że inwestycja jest potrzebna. To pierwszy wniosek o dofinansowanie Programu Kolejowego CPK w ramach CEF — mówił Piotr Malepszak.

Od kwietnia CPK i czeski zarządca infrastruktury kolejowej SŽDC współpracują w ramach przygotowań do realizacji nowych tras kolejowych. Współpraca dotyczy koordynacji przygotowania i budowy nie tylko nowej transgranicznej linii Katowice– Ostrawa, ale też Wrocław–Praga. Obie strony zobowiązały się do wspólnego ustalenia dokładnego przebiegu, a także uzgodnienia szczegółowych parametrów technicznych nowych szlaków.

Gdy odcinek powstanie, podróż pociągiem z Katowic do Ostrawy będzie trwała tylko 40 minut.

Szybciej do Krakowa

Powstanie nowej linii w rejonie JastrzębiaZdroju to tylko jeden z elementów Programu Kolejowego CPK na Śląsku i w Małopolsce. Główną inwestycją w regionie będzie Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ), który ma stanowić nowy punkt przesiadkowy i przystanek dalekobieżny dla rejonu Jaworzna, Chrzanowa i Olkusza.

Jakie będą korzyści z WMŚ dla pasażerów? Powstanie węzła i prowadzących do niego linii skróci czas przejazdu najszybszych pociągów między Krakowem a Katowicami do 35 minut. Dzięki niemu podróż z Warszawy do Katowic zajmie 1 godzinę i 35 minut, a do Krakowa ze stolicy dojedziemy w ciągu 1 godziny i 45 minut. Zwiększy się też liczba pociągów jadących przez Katowice i Kraków.

Nowy układ torowy umożliwi uruchomienie bezpośrednich pociągów z Katowic — przez Sosnowiec i Dąbrowę Górniczą, WMŚ i Olkusz — do Krakowa, co będzie oznaczało naprawę historycznych zaszłości, w wyniku których dziś ponad 200-tysięczny Sosnowiec, 120-tysięczna Dąbrowa Górnicza i 60-tysięczny Będzin nie mają kolejowego połączenia z odległym o 65 km Krakowem.

— Dziś pociąg z Katowic do Krakowa jedzie 2 godziny. Alternatywny, 70-kilometrowy odcinek A-4, jest drogi (40 zł w obie strony dla samochodu osobowego) i coraz bardziej zakorkowany. Dlatego kibicujemy inicjatywie CPK, bo chcemy jeździć krócej, a siatka dróg jest niewystarczająca. Tym bardziej że Śląsk i Małopolska nie są dla siebie konkurencją, lecz uzupełnieniem — przyznał Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zgodził się z tym Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, według którego planowane przez CPK inwestycje przysłużą się dla regionu.

Piotr Malepszak akcentował, że szybka i nowoczesna kolej zwiększy mobilność mieszkańców, umożliwiając najszybsze i najwygodniejsze podróże na odległość do 400 km.

Realizacja Programu Kolejowego CPK przyczyni się także do skrócenia podróży kolejowych poza granice kraju — do Czech, ale także na Słowację i Węgry. W planach jest budowa transgranicznej linii dużych prędkości V4 Budapeszt-Bratysława-BrnoWarszawa, która będzie biegła przez Ostrawę, Jastrzębie-Zdrój (nowym odcinkiem, na który CPK właśnie otrzymał dofinansowanie w ramach CEF), rejon Rybnika i Katowice, a dalej przez WMŚ i istniejącą Centralną Magistralę Kolejową aż do CPK.

Nowe tory, budowane w ramach CPK są droższe niż budowa samego portu. Trasy przygotowane dla kolei dużych prędkości pozwolą odseparować ruch towarowy od szybkiego pasażerskiego, a to z kolei oznaczać może, że regionalni i lokalni przewoźnicy, jak Koleje Śląskie, będą korzystali z istniejących torów, a nowa linia — przedłużenie CMK będzie przeznaczona dla Intercity — wyjaśniał Mikołaj Wild.

W województwie śląskim w ramach CPK powstanie 100 km nowych torów (przedłużenie CMK i trasa do Jastrzębia od granicy).

Brytyjskie wsparcie

Druga ważna wiadomość dotyczy finansowania budowy samego CPK.

— Rząd Wielkiej Brytanii skierował do mnie list i zaoferował tzw. finansowanie eksportowe — 100 mln funtów brytyjskich na realizację CPK. To oznacza nisko oprocentowane kredyty — niżej niż jakiekolwiek oferty komercyjne na rynku. Warunkiem jest skorzystanie z usług brytyjskich firm, co nie jest jeszcze przesądzone — mówił Mikołaj Wild.

Dodał on, że z punktu widzenia CPK jest to o tyle interesująca oferta, że firmy brytyjskie mają doświadczenie w projektowaniu i budowie dużych lotnisk m.in. w Pekinie, Stambule i Singapurze.

KLUCZOWY WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa i zalicza się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

